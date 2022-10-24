Что такое "грязная бомба", которой пугают россияне и как от нее защититься

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в последние несколько дней начал обзванивать министров обороны разных стран и "предупреждать" о якобы угрозе использования "грязной бомбы". Аналитики ISW уверены, что таким образом Россия пытается остановить или замедлить военную помощь Украине.
В слова Шойгу никто не поверил и США, Великобритания, а также Франция совместно осудили лживые попытки России обвинить Украину в готовности использовать "грязную бомбу".
Что такое "грязная бомба", как она применяется и как от такого оружия можно защититься - читайте в материале Styler ниже.
Это бомба, которую еще называют радиологическим оружием массового поражения. Ее действие базируется на использовании боевых радиоактивных веществ. Вещества производятся в виде растворов или порошков, которые в своем составе имеют изотопы химических элементов и у них свойство ионизирующего излучения.
Это излучение воздействует на ткани организма человека и приводят к разрушению. Возможно возникновение лучевой болезни или поражение отдельных органов. Поражение вызывает заболевание не сразу, а через некоторое время. При сильном поражении человек теряет работоспособность и нуждается в длительном лечении.
Действие "грязной бомбы" схоже с воздействием радиоактивных веществ, которые выбрасываются в воздух при аварии на атомных электростанциях или при взрыве ядерного боеприпаса. Окружающая среда загрязняется и последствия губительны для всего живого на земле - человека, животных, растений.
Такую бомбу делают из отходов, которые образовываются при работе ядерных реакторов. Использование такого оружия может производиться в распылителях авиационных приборов, авиационных бомб, беспилотных самолетов, артиллерийских снарядов и других боеприпасов.
Как объясняют в Центре по контролю и профилактики заболеваний США, "грязная бомба" или РПП (радиологический рассеивающее устройство) - это смесь взрывчатки (динамита) с радиоактивным материалом.
Когда запускается и взрывается динамит (или любая другая взрывчатка), взрыв распыляет радиоактивный материал в воздух на очень большую территорию.
Такая бомба работает несколько иначе, чем ядерное оружие. Ядерная бомба предусматривает расщепление атомов и освобождение энергии, которая создает атомное грибовидное облако. "Грязная бомба" не может стать причиной атомного взрыва, но при этом она становится причиной радиоактивного заражения.
Фото: "Грязная бомба" (wikipedia org)
Во второй половине ХХ века "грязные бомбы" разрабатывались в СССР. Официально на вооружение такие бомбы не ставились ни в одной стране, и их использовали только террористические формирования, которые заинтересованы в нанесение ущерба любым способом.
В России еще в начале 1990-х были заявление о якобы кражах радиоактивных материалов из государственных объектов. В то время эти заявления были связаны с конфликтом в Чечне.
Эффективность таких бомб не очень высокая. По сути, она накрывает определенную территорию - при взрыве радиоактивный материал разбрасывается вокруг и поражает все живое. В эпицентре взрыва и вокруг - вся территория станет непригодной для использования. Пострадают все, кто оказался в эпицентре взрыва.
Есть данные, что такие бомбы могли использовать на отдельных территориях во время боевых действий в Югославии, Ираке и Сирии.
Самое опасное - это находится в радиусе поражения такой бомбы. Все радиоактивные вещества, а также пыль опасны для здоровья, если их вдохнуть. Увидеть радиацию или ее почувствовать невозможно.
Если вы оказались на улице
Если вы в здании:
Если вы в машине:
Важно! Не используйте продукты, которые не были герметично запечатаны. Не трогайте предметы, которые могли быть загрязнены. Пить воду можно только из бутылок.
Кстати, ранее мы писали о том, как правильно защитить себя в случае ядерной атаки, аварии на ЧАЭС или использования "грязной бомбы".
А также мы рассказывали о том, что ответил министр обороны Украины Резников на вбросы РФ о "грязной бомбе".