Що таке BlueSky та чому головний конкурент Х (Twitter) стає популярним

Що таке Bluesky?

Bluesky - це децентралізований додаток, задуманий колишнім генеральним директором Twitter Джеком Дорсі і розроблений паралельно з Twitter. Соціальна мережа має інтерфейс, схожий на Twitter, з алгоритмічним вибором контенту, федеративним дизайном та модерацією, керованою спільнотою.

Bluesky використовує розроблений усередині компанії протокол з відкритим вихідним кодом AT Protocol, що означає, що за межами компанії можуть бачити, як він побудований і що розробляється.

Дорсі представив проект Bluesky ще у 2019 році, коли він ще був генеральним директором Twitter. На той час він сказав, що Twitter фінансуватиме "невелику незалежну команду з п'яти архітекторів, інженерів та дизайнерів з відкритим вихідним кодом", яка займеться створенням децентралізованого стандарту для соціальних мереж, з початковою метою, щоб Twitter сам прийняв цей стандарт. Але це було до покупки платформи Ілоном Маском, тому Bluesky повністю відокремлений від Twitter.

Станом на травень 2024 року Дорсі більше не входить до ради директорів Bluesky. Тепердодаток є незалежною некомерційною організацією під керівництвом генерального директора Джея Грейбера.

Як користуватись Bluesky?

Реєстрація та профіль

При реєстрації користувачі можуть створити нікнейм, який буде відображатися як @username.bsky.social, а також більш помітне ім'я, що відображається, яке з'являється жирним шрифтом. Якщо у вас є власне доменне ім'я, ви можете використовувати його як нік користувача.

Інтерфейс та основні функції

Сам додаток багато в чому нагадує базову версію Twitter. Ви можете натиснути кнопку "+", щоб створити повідомлення довжиною до 256 символів, яке також може містити фотографії. На повідомлення можна відповідати, репостити, ставити лайки, а також через триточкове меню можна ділитися з іншими додатками через меню загального доступу iOS або копіювати як текст.

Ви можете шукати та підписуватись на інших користувачів, а потім переглядати їх оновлення у своїй хронологічній стрічці "Додому". Раніше у додатку Bluesky відображалися популярні пости у стрічці "Що гаряче". Тепер цю стрічку замінено на алгоритмічну та персоналізовану стрічку "Огляд", яка показує не лише трендовий контент.

Для нових користувачів Bluesky представила функцію "Стартовий пакет", яка створює curated list (кураторський список) людей та персоналізовані стрічки для підписки, щоб одразу знайти цікавий контент.

Профілі користувачів містять ті ж функції, які ви очікуєте: аватарку, фон, біографію, статистику та кількість підписок. Стрічки профілів, як і в Twitter, розділені на дві секції: пости та пости з відповідями.

У нижній центральній частині панелі навігації додатка також є вкладка "Огляд", яка пропонує додаткові рекомендації "на кого підписатися" і стрічку останніх оновлень Bluesky, що постійно оновлюються.

Додаток багато в чому нагадує базову версію Twitter (фото: TechCrunch)

Хто використовує Bluesky?

На початок липня 2023 року Bluesky перевищив мільйон завантажень на iOS та Android. Тут представлені такі організації новин, як Bloomberg, The Washington Post та інші. З серпня 2024 року Bluesky також дозволяє главам держав реєструватися та приєднуватися до платформи вперше.

Чи працює Bluesky так само, як X?

Багато в чому, так. До недавнього часу у Bluesky не було особистих повідомлень, як у X, але тепер ця функція була реалізована. Однак в даний час особисті повідомлення Bluesky обмежені одностороннім листуванням, групові чати недоступні. Bluesky також заявив про свій інтерес до реалізації чогось схожого на функцію Community Notes X.

Крім того, X не використовує децентралізований протокол, такий як ActivityPub чи AT. У жовтні 2024 року Ілон Маск оголосив, що функція блокування в X працюватиме інакше, ніж раніше. Нова функція дозволяє користувачам, яких ви заблокували, переглядати ваші повідомлення та ваш профіль, але не дає їм можливості взаємодіяти з вашими повідомленнями.

Деякі користувачі вважають, що це оновлення є загрозою безпеці, що призвело до притоку нових користувачів у Bluesky, оскільки його функція блокування більш традиційна.

Чи безпечний Bluesky?

У жовтні 2023 року Bluesky додала верифікацію електронною поштою в рамках ширших зусиль щодо підвищення безпеки облікових записів та аутентифікації в мережі. Це важливе нововведення для підвищення конкурентоспроможності Bluesky в порівнянні з більшими мережами, такими як X, які мають суворіші заходи безпеки.

У грудні 2023 року Bluesky дозволила користувачам відмовитися від зміни, яка зробила б їх повідомлення доступними для громадськості, після негативної реакції користувачів.

Чи можна налаштовувати Bluesky?

Так. У травні 2023 року Bluesky випустила користувацькі алгоритми, які називаються "користувацькі стрічки". Вони дозволяють користувачам підписуватися на безліч різних алгоритмів, які показують різні типи постів, які користувач може захотіти побачити.

Ви можете закріпити користувацікі стрічки, які будуть відображатися у верхній частині вашої тимчасової шкали у вигляді різних вкладок. Закріплені стрічки знаходяться в меню "Мої стрічки" на бічній панелі додатка. У березні 2024 року компанія оголосила про програму "AT Protocol Grants", в рамках якої надаватимуться невеликі гранти розробникам для стимулювання зростання та кастомізації.

Один з одержувачів, SkyFeed, є інструментом, який дозволяє будь-якому користувачеві створювати свої власні стрічки за допомогою графічного інтерфейсу.

Чи є Bluesky на iOS та Android?

Так. Bluesky став доступним користувачам Android 20 квітня і спочатку був запущений для користувачів iOS наприкінці лютого. Користувачі можуть отримати доступ до Bluesky через веб-версію.

Як Bluesky бореться з дезінформацією?

Після оновлення в жовтні 2023 року додаток тепер буде попереджати користувачів про посилання, що вводять в оману, помічаючи їх. Якщо посилання, якими діляться користувачі у своїх повідомленнях, не відповідають їхньому тексту, додаток запропонує користувачеві попередження про те, що посилання може вести не туди, куди він хоче.

Як Bluesky бореться з дезінформацією (фото: TechCrunch)