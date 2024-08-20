Як швидко та легко скачати відео з Твіттера на будь-який пристрій: проста інструкція

Ви не можете гортати X (Twitter), не натрапивши на одне-два цікавих відео. Хоча офіційний додаток X не дозволяє завантажувати відео, є кілька способів зробити це, незалежно від того, чи використовуєте ви Android, iOS, Mac або ПК.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Чому ви більше не можете завантажувати відео з Twitter?

X зазнав багатьох змін за останні роки. Багато хто виявив приблизно в грудні 2023 року, що звичайні інструменти та веб-сайти, які раніше працювали, більше не виконують колишніх функцій (якщо вони не були оновлені). Одна з таких змін, схоже, пов'язана із новим форматом відео MP4.

Чи можна завантажувати відео з Twitter?

X не дає вам можливості завантажувати відео безпосередньо зі свого додатка або веб-сайту, що, ймовірно, пов'язане з проблемами авторських прав. Однак ніщо не заважає вам використовувати інструменти за межами X для завантаження будь-яких відео, що вам сподобалися.

Як завантажити відео з Twitter на iPhone

Ви можете використовувати ярлики на вашому iPhone для завантаження будь-якого відео з Twitter, без необхідності завантажувати будь-які сторонні додатки.

Спочатку відкрийте X і скопіюйте посилання на відео, яке ви хочете завантажити. Ви можете знайти це в кнопці "Поділитися" або, якщо ви перебуваєте в браузері, значок загального доступу.

Потім зайдіть у Safari (не Chrome). Вставте та перейдіть за посиланням на Twitter. Натисніть на опції або "..." і ви побачите опцію "Зберегти файли". Виберіть її. Після збереження файлів вам буде запропоновано дати йому ім'я.

Нарешті, обов'язково виберіть "Зберегти" у верхньому правому кутку. Коли це буде зроблено, ви знайдете завантажене відео у додатку "Файли" на вашому iPhone.

Як скачати відео з Twitter на iPhone (фото: Lifehacker)

Як завантажити відео з Twitter на Android

На Android немає Safari, тому вам знадобиться інший додаток. Спочатку зайдіть на X та виберіть опцію поділитися. Потім виберіть "Копіювати посилання".

У Google Play є корисний додаток під назвою TwiTake. Відкрийте застосунок, і він автоматично запропонує вам завантажити відео. Просто натисніть "Завантажити" і відео з'явиться на вашому телефоні. Якщо ви не зможете його знайти, воно буде в "Налаштування", "Сховище" та "Відео".

Як скачати відео з Twitter для Android (фото: Lifehacker)

Як зберегти відео з Twitter на ПК або Mac

Коли ви бачите цікаве відео на своєму комп'ютері, зверніться до Twitter Video Downloader. Спочатку скопіюйте посилання на будь-який твіт, який містить відео. Потім вставте його на сайт Twitter Video Downloader і виберіть бажаний дозвіл для завантаження відео.

Натисніть кнопку завантаження. Потрібно відкрити нову вкладку з вибраним вами відео. Клацніть правою кнопкою миші або виберіть три точки, і ви побачите опцію, яка зможе зберегти його на вашому комп'ютері. Відео перебуватиме в папці завантажень за замовчуванням або там, куди ви відправляєте завантажені відео на комп'ютер.

Як зберегти відео з Twitter на ПК або Mac (фото: Lifehacker)