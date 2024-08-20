Як швидко та легко скачати відео з Твіттера на будь-який пристрій: проста інструкція
Ви не можете гортати X (Twitter), не натрапивши на одне-два цікавих відео. Хоча офіційний додаток X не дозволяє завантажувати відео, є кілька способів зробити це, незалежно від того, чи використовуєте ви Android, iOS, Mac або ПК.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker.
Чому ви більше не можете завантажувати відео з Twitter?
X зазнав багатьох змін за останні роки. Багато хто виявив приблизно в грудні 2023 року, що звичайні інструменти та веб-сайти, які раніше працювали, більше не виконують колишніх функцій (якщо вони не були оновлені). Одна з таких змін, схоже, пов'язана із новим форматом відео MP4.
Чи можна завантажувати відео з Twitter?
X не дає вам можливості завантажувати відео безпосередньо зі свого додатка або веб-сайту, що, ймовірно, пов'язане з проблемами авторських прав. Однак ніщо не заважає вам використовувати інструменти за межами X для завантаження будь-яких відео, що вам сподобалися.
Як завантажити відео з Twitter на iPhone
Ви можете використовувати ярлики на вашому iPhone для завантаження будь-якого відео з Twitter, без необхідності завантажувати будь-які сторонні додатки.
Спочатку відкрийте X і скопіюйте посилання на відео, яке ви хочете завантажити. Ви можете знайти це в кнопці "Поділитися" або, якщо ви перебуваєте в браузері, значок загального доступу.
Потім зайдіть у Safari (не Chrome). Вставте та перейдіть за посиланням на Twitter. Натисніть на опції або "..." і ви побачите опцію "Зберегти файли". Виберіть її. Після збереження файлів вам буде запропоновано дати йому ім'я.
Нарешті, обов'язково виберіть "Зберегти" у верхньому правому кутку. Коли це буде зроблено, ви знайдете завантажене відео у додатку "Файли" на вашому iPhone.
Як скачати відео з Twitter на iPhone (фото: Lifehacker)
Як завантажити відео з Twitter на Android
На Android немає Safari, тому вам знадобиться інший додаток. Спочатку зайдіть на X та виберіть опцію поділитися. Потім виберіть "Копіювати посилання".
У Google Play є корисний додаток під назвою TwiTake. Відкрийте застосунок, і він автоматично запропонує вам завантажити відео. Просто натисніть "Завантажити" і відео з'явиться на вашому телефоні. Якщо ви не зможете його знайти, воно буде в "Налаштування", "Сховище" та "Відео".
Як скачати відео з Twitter для Android (фото: Lifehacker)
Як зберегти відео з Twitter на ПК або Mac
Коли ви бачите цікаве відео на своєму комп'ютері, зверніться до Twitter Video Downloader. Спочатку скопіюйте посилання на будь-який твіт, який містить відео. Потім вставте його на сайт Twitter Video Downloader і виберіть бажаний дозвіл для завантаження відео.
Натисніть кнопку завантаження. Потрібно відкрити нову вкладку з вибраним вами відео. Клацніть правою кнопкою миші або виберіть три точки, і ви побачите опцію, яка зможе зберегти його на вашому комп'ютері. Відео перебуватиме в папці завантажень за замовчуванням або там, куди ви відправляєте завантажені відео на комп'ютер.
Як зберегти відео з Twitter на ПК або Mac (фото: Lifehacker)
Нагадаємо, що додаток Threads, який вважається головним конкурентом Twitter, отримав нові функції.
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