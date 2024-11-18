Что такое BlueSky и почему главный конкурент Х (Twitter) становится популярным

Что такое Bluesky?

Bluesky - это децентрализованное приложение, задуманное бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси и разработанное параллельно с Twitter. Социальная сеть имеет интерфейс, похожий на Twitter, с алгоритмическим выбором контента, федеративным дизайном и модерацией, управляемой сообществом.

Bluesky использует разработанный внутри компании протокол с открытым исходным кодом AT Protocol, что означает, что люди за пределами компании могут видеть, как он построен и что разрабатывается.

Дорси представил проект Bluesky еще в 2019 году, когда он еще был генеральным директором Twitter. В то время он сказал, что Twitter будет финансировать "небольшую независимую команду из пяти архитекторов, инженеров и дизайнеров с открытым исходным кодом", которая займется созданием децентрализованного стандарта для социальных сетей, с первоначальной целью, чтобы Twitter сам принял этот стандарт. Но это было до покупки платформы Илоном Маском, поэтому Bluesky полностью отделен от Twitter.

По состоянию на май 2024 года Дорси больше не входит в совет директоров Bluesky. Теперь приложение является независимой некоммерческой организацией под руководством генерального директора Джея Грейбера.

Как пользоваться Bluesky?

Регистрация и профиль

При регистрации пользователи могут создать никнейм, который будет отображаться как @username.bsky.social, а также более заметное отображаемое имя, которое появляется жирным шрифтом. Если у вас есть собственное доменное имя, вы можете использовать его в качестве ника пользователя.

Интерфейс и основные функции

Само приложение во многом напоминает базовую версию Twitter. Вы можете нажать кнопку "+", чтобы создать сообщение длиной до 256 символов, которое также может содержать фотографии. На сообщения можно отвечать, репостить, ставить лайки, а также через трехточечное меню ними можно делиться с другими приложениями через меню общего доступа iOS или копировать как текст.

Вы можете искать и подписываться на других пользователей, а затем просматривать их обновления в своей хронологической ленте "Домой". Раньше в приложении Bluesky отображались популярные посты в ленте "Что горячо". Теперь эта лента заменена на алгоритмическую и персонализированную ленту "Обзор", которая показывает не только трендовый контент.

Для новых пользователей Bluesky представила функцию "Стартовый пакет", которая создает curated list (кураторский список) людей и персонализированные ленты для подписки, чтобы сразу найти интересный контент.

Профили пользователей содержат те же функции, которые вы ожидаете: аватарку, фон, биографию, статистику и количество подписок. Ленты профилей, как и в Twitter, разделены на две секции: посты и посты с ответами.

В нижней центральной части панели навигации приложения также есть вкладка "Обзор", которая предлагает дополнительные рекомендации "на кого подписаться" и постоянно обновляемую ленту последних обновлений Bluesky.

Приложение во многом напоминает базовую версию Twitter (фото: TechCrunch)

Кто использует Bluesky?

К началу июля 2023 года Bluesky превысил миллион загрузок на iOS и Android. Здесь представлены такие новостные организации, как Bloomberg, The Washington Post и другие. С августа 2024 года Bluesky также позволяет главам государств регистрироваться и присоединяться к платформе впервые.

Работает ли Bluesky так же, как X?

Во многих отношениях, да. До недавнего времени в Bluesky не было личных сообщений, как в X, но теперь эта функция была реализована. Однако в настоящее время личные сообщения в Bluesky ограничены односторонней перепиской, групповые чаты недоступны. Bluesky также заявил о своем интересе к реализации чего-то похожего на функцию Community Notes X.

Кроме того, X не использует децентрализованный протокол, такой как ActivityPub или AT. В октябре 2024 года Илон Маск объявил, что функция блокировки в X будет работать иначе, чем раньше. Новая функция позволяет пользователям, которых вы заблокировали, просматривать ваши сообщения и ваш профиль, но не дает им возможности взаимодействовать с вашими сообщениями.

Некоторые пользователи считают, что это обновление представляет собой угрозу безопасности, что привело к притоку новых пользователей в Bluesky, поскольку его функция блокировки более традиционна.

Безопасен ли Bluesky?

В октябре 2023 года Bluesky добавила верификацию по электронной почте в рамках более широких усилий по повышению безопасности учетных записей и аутентификации в сети. Это важное нововведение для повышения конкурентоспособности Bluesky по сравнению с более крупными сетями, такими как X, которые имеют более строгие меры безопасности.

В декабре 2023 года Bluesky позволила пользователям отказаться от изменения, которое бы сделало их сообщения доступными для общественности, после негативной реакции пользователей.

Можно ли настраивать Bluesky?

Да. В мае 2023 года Bluesky выпустила пользовательские алгоритмы, которые называются "пользовательские ленты". Они позволяют пользователям подписываться на множество различных алгоритмов, которые показывают разные типы постов, которые пользователь может захотеть увидеть.

Вы можете закрепить пользовательские ленты, которые будут отображаться в верхней части вашей временной шкалы в виде разных вкладок. Закрепленные ленты находятся в меню "Мои ленты" на боковой панели приложения. В марте 2024 года компания объявила о программе "AT Protocol Grants", в рамках которой будут предоставляться небольшие гранты разработчикам для стимулирования роста и кастомизации.

Один из получателей, SkyFeed, является пользовательским инструментом, который позволяет любому пользователю создавать свои собственные ленты с помощью графического интерфейса.

Есть ли Bluesky на iOS и Android?

Да. Bluesky стал доступен пользователям Android 20 апреля и изначально был запущен для пользователей iOS в конце февраля. Пользователи могут получить доступ к Bluesky через веб-версию.

Как Bluesky борется с дезинформацией?

После обновления в октябре 2023 года приложение теперь будет предупреждать пользователей о вводящих в заблуждение ссылках, помечая их. Если ссылки, которыми делятся пользователи в своих сообщениях, не соответствуют их тексту, приложение предложит пользователю предупреждение о том, что ссылка может вести не туда, куда он хочет.

Как Bluesky борется с дезинформацией (фото: TechCrunch)