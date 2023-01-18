Що таке анемія та як її розпізнати: відповідь лікаря-терапевта

За даними Національної академії медичних наук України, станом на 2020 рік загальна кількість випадків залізодефіцитної анемії в Україні склала 287 412. Це означає, що проблема є досить поширеною та потребує лікування.
За якими симптомами можна визначити анемію розповідає терапевт Марія Тимченко на своїй сторінці в Instagram.
За словами лікарки, анемія - це те захворювання, яке може мати велику кількість різноманітних скарг. Вираженість симптомів залежить від ступеня важкості, швидкості розвитку та індивідуальних особливостей людини.
"Найчастіше анемія стартує зі слабкості, підвищеної втомлюваності, зниження працездатності та погіршення пам’яті", - розповідає фахівець.
Якщо проблему не усунути вчасно, згодом можуть розвинутися:
Анемія може призвести до небажаних наслідків (фото: Freepik)
У результаті відбудеться ослаблення імунітету. У вагітних може бути ускладнена вагітність і шкода майбутній дитині внаслідок гіпоксії. Крім того, ймовірно, що ви лікуватимете все, але не анемію, та викинете дарма гроші на непотрібні препарати.
Для того, щоб точно діагностувати анемію, потрібно провести комплексне обстеження. На підставі результатів лабораторних досліджень необхідно визначити ступінь та тип анемії, а за допомогою інструментальних методів - з’ясовувати причину хвороби.
Які можуть бути показники крові в разі анемії
Рівень гемоглобіну може бути різним залежно від ступеня хвороби:
У нормі цей показник повинен бути 120-140 г/л у жінок, 140-160 г/л у чоловіків.
При анемії знижені такі показники:
Але середній об'єм еритроцитів може бути збільшений при фолієво- та В12-дефіцитній анемії, а тромбоцити (PLT) часто підвищені.
Найперше, що потрібно зробити для виявлення анемії, здати кров (фото: Freepik)
Спровокувати початок анемії певного типу можуть:
Категорії людей, які найчастіше страждають на анемію:
Якщо ви відчули в себе один із симптомів, краще заздалегідь звернутися до лікаря. Найоптимальнішим рішенням буде профілактично та регулярно здавати аналізи, щоб виявляти відхилення на ранніх етапах.
Раніше ми розповідали, які симптоми грипу в дітей є найнебезпечнішими.
Читайте також нове дослідження вчених, як насправді фастфуд впливає на здоров'я.