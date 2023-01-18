Что такое анемия и как ее распознать: ответ врача-терапевта

По данным Национальной академии медицинских наук Украины, по состоянию на 2020 год общее количество случаев железодефицитной анемии в Украине составило 287 412. Это означает, что проблема достаточно распространена и требует лечения.
По каким симптомам можно определить анемию рассказывает терапевт Мария Тимченко на своей странице в Instagram.
По словам врача, анемия - это то заболевание, которое может иметь большое количество разнообразных жалоб. Выраженность симптомов зависит от степени тяжести, скорости развития и индивидуальных особенностей человека.
"Чаще всего анемия стартует по слабости, повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению памяти", - рассказывает специалист.
Если проблему не устранить вовремя, впоследствии могут развиться:
Анемия может привести к нежелательным последствиям (фото: Freepik)
В результате произойдет ослабление иммунитета. У беременных может быть усложнена беременность и вред будущему ребенку вследствие гипоксии. Кроме того, вероятно, что вы будете лечить все, но не анемию, и выкинете зря деньги на ненужные препараты.
Для того чтобы точно диагностировать анемию, нужно провести комплексное обследование. На основании результатов лабораторных исследований необходимо определить степень и тип анемии, а с помощью инструментальных методов - выяснять причину болезни.
Какие могут быть характеристики крови в случае анемии
Уровень гемоглобина может быть разным в зависимости от степени болезни:
В норме этот показатель должен быть 120-140 г/л у женщин, 140-160 г/л у мужчин.
При анемии снижены следующие показатели:
Но средний объем эритроцитов может быть увеличен при фолиево- и В12 дефицитной анемии, а тромбоциты (PLT) часто повышены.
Первое, что нужно сделать для обнаружения анемии, сдать кровь (фото: Freepik)
Спровоцировать начало анемии определенного типа могут:
Категории людей, которые чаще всего страдают анемией:
Если вы почувствовали один из симптомов, лучше заранее обратиться к врачу. Оптимальным решением будет профилактически и регулярно сдавать анализы, чтобы выявлять отклонения на ранних этапах.
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