Что такое анемия и как ее распознать: ответ врача-терапевта
По данным Национальной академии медицинских наук Украины, по состоянию на 2020 год общее количество случаев железодефицитной анемии в Украине составило 287 412. Это означает, что проблема достаточно распространена и требует лечения.
По каким симптомам можно определить анемию рассказывает терапевт Мария Тимченко на своей странице в Instagram.
Симптомы анемии
По словам врача, анемия - это то заболевание, которое может иметь большое количество разнообразных жалоб. Выраженность симптомов зависит от степени тяжести, скорости развития и индивидуальных особенностей человека.
"Чаще всего анемия стартует по слабости, повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению памяти", - рассказывает специалист.
Если проблему не устранить вовремя, впоследствии могут развиться:
- одышка при небольшой физической нагрузке
- боль в области сердца
- жжение и сглаженность сосочков языка, искажение вкуса
- сухость, шелушение кожи, болезненные трещины в уголках рта
- повреждение ногтей
- ломкость и выпадение волос, изменение его структуры
- нарушение менструального цикла
- снижение артериального давления
Анемия может привести к нежелательным последствиям (фото: Freepik)
В результате произойдет ослабление иммунитета. У беременных может быть усложнена беременность и вред будущему ребенку вследствие гипоксии. Кроме того, вероятно, что вы будете лечить все, но не анемию, и выкинете зря деньги на ненужные препараты.
Как диагностировать анемию
Для того чтобы точно диагностировать анемию, нужно провести комплексное обследование. На основании результатов лабораторных исследований необходимо определить степень и тип анемии, а с помощью инструментальных методов - выяснять причину болезни.
Какие могут быть характеристики крови в случае анемии
Уровень гемоглобина может быть разным в зависимости от степени болезни:
- I степень (легкая анемия) - HGB 90-119 г/л у женщин, 100-129 г/л у мужчин
- II степень (средней тяжести) - HGB 70-90 г/л
- III степень (тяжелая) - HGB менее 70 г/л
В норме этот показатель должен быть 120-140 г/л у женщин, 140-160 г/л у мужчин.
При анемии снижены следующие показатели:
- эритроциты (RBC)
- гематокрит (НСТ)
- средний объем эритроцитов (MCV)
- средний эритроцитный гемоглобин (MCH)
- средняя концентрация гемоглобина в одном эритроците (MCHC)
- ширина распределения эритроцитов по объему (RDW)
Но средний объем эритроцитов может быть увеличен при фолиево- и В12 дефицитной анемии, а тромбоциты (PLT) часто повышены.
Первое, что нужно сделать для обнаружения анемии, сдать кровь (фото: Freepik)
Что может стать причиной развития анемии
Спровоцировать начало анемии определенного типа могут:
- дефицит ферритина (норма - более 30)
- снижение или повышение трансферрина
- железо сывороточное (в норме 5.5-34.5)
- витамин В12 (норма 193-800)
- дефицит фолиевой кислоты
Категории людей, которые чаще всего страдают анемией:
- профессиональные спортсмены. При усиленных физических нагрузках мышцы нуждаются в повышенном количестве железа.
- вегетарианцы. Из-за отсутствия в рационе мяса они не получают необходимого количества железа, витаминов и микроэлементов.
- доноры крови. Частые сдачи крови могут вызвать постгеморрагическую анемию.
- беременные и кормящие женщины. Во время беременности железо используется в два раза больше.
- пожилые люди.
Если вы почувствовали один из симптомов, лучше заранее обратиться к врачу. Оптимальным решением будет профилактически и регулярно сдавать анализы, чтобы выявлять отклонения на ранних этапах.
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