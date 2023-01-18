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Что такое анемия и как ее распознать: ответ врача-терапевта

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Среда 18 января 2023 12:29
Что такое анемия и как ее распознать: ответ врача-терапевта Анемия имеет много разных симптомов (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

По данным Национальной академии медицинских наук Украины, по состоянию на 2020 год общее количество случаев железодефицитной анемии в Украине составило 287 412. Это означает, что проблема достаточно распространена и требует лечения.

По каким симптомам можно определить анемию рассказывает терапевт Мария Тимченко на своей странице в Instagram.

Симптомы анемии

По словам врача, анемия - это то заболевание, которое может иметь большое количество разнообразных жалоб. Выраженность симптомов зависит от степени тяжести, скорости развития и индивидуальных особенностей человека.

"Чаще всего анемия стартует по слабости, повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению памяти", - рассказывает специалист.

Если проблему не устранить вовремя, впоследствии могут развиться:

  • одышка при небольшой физической нагрузке
  • боль в области сердца
  • жжение и сглаженность сосочков языка, искажение вкуса
  • сухость, шелушение кожи, болезненные трещины в уголках рта
  • повреждение ногтей
  • ломкость и выпадение волос, изменение его структуры
  • нарушение менструального цикла
  • снижение артериального давления

Что такое анемия и как ее распознать: ответ врача-терапевта

Анемия может привести к нежелательным последствиям (фото: Freepik)

В результате произойдет ослабление иммунитета. У беременных может быть усложнена беременность и вред будущему ребенку вследствие гипоксии. Кроме того, вероятно, что вы будете лечить все, но не анемию, и выкинете зря деньги на ненужные препараты.

Как диагностировать анемию

Для того чтобы точно диагностировать анемию, нужно провести комплексное обследование. На основании результатов лабораторных исследований необходимо определить степень и тип анемии, а с помощью инструментальных методов - выяснять причину болезни.

Какие могут быть характеристики крови в случае анемии

Уровень гемоглобина может быть разным в зависимости от степени болезни:

  • I степень (легкая анемия) - HGB 90-119 г/л у женщин, 100-129 г/л у мужчин
  • II степень (средней тяжести) - HGB 70-90 г/л
  • III степень (тяжелая) - HGB менее 70 г/л

В норме этот показатель должен быть 120-140 г/л у женщин, 140-160 г/л у мужчин.

При анемии снижены следующие показатели:

  • эритроциты (RBC)
  • гематокрит (НСТ)
  • средний объем эритроцитов (MCV)
  • средний эритроцитный гемоглобин (MCH)
  • средняя концентрация гемоглобина в одном эритроците (MCHC)
  • ширина распределения эритроцитов по объему (RDW)

Но средний объем эритроцитов может быть увеличен при фолиево- и В12 дефицитной анемии, а тромбоциты (PLT) часто повышены.

Что такое анемия и как ее распознать: ответ врача-терапевта

Первое, что нужно сделать для обнаружения анемии, сдать кровь (фото: Freepik)

Что может стать причиной развития анемии

Спровоцировать начало анемии определенного типа могут:

  • дефицит ферритина (норма - более 30)
  • снижение или повышение трансферрина
  • железо сывороточное (в норме 5.5-34.5)
  • витамин В12 (норма 193-800)
  • дефицит фолиевой кислоты

Категории людей, которые чаще всего страдают анемией:

  • профессиональные спортсмены. При усиленных физических нагрузках мышцы нуждаются в повышенном количестве железа.
  • вегетарианцы. Из-за отсутствия в рационе мяса они не получают необходимого количества железа, витаминов и микроэлементов.
  • доноры крови. Частые сдачи крови могут вызвать постгеморрагическую анемию.
  • беременные и кормящие женщины. Во время беременности железо используется в два раза больше.
  • пожилые люди.

Если вы почувствовали один из симптомов, лучше заранее обратиться к врачу. Оптимальным решением будет профилактически и регулярно сдавать анализы, чтобы выявлять отклонения на ранних этапах.

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