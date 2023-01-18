Что такое анемия и как ее распознать: ответ врача-терапевта

По данным Национальной академии медицинских наук Украины, по состоянию на 2020 год общее количество случаев железодефицитной анемии в Украине составило 287 412. Это означает, что проблема достаточно распространена и требует лечения.

По каким симптомам можно определить анемию рассказывает терапевт Мария Тимченко на своей странице в Instagram .

Симптомы анемии

По словам врача, анемия - это то заболевание, которое может иметь большое количество разнообразных жалоб. Выраженность симптомов зависит от степени тяжести, скорости развития и индивидуальных особенностей человека.

"Чаще всего анемия стартует по слабости, повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению памяти", - рассказывает специалист.

Если проблему не устранить вовремя, впоследствии могут развиться:

одышка при небольшой физической нагрузке

боль в области сердца

жжение и сглаженность сосочков языка, искажение вкуса

сухость, шелушение кожи, болезненные трещины в уголках рта

повреждение ногтей

ломкость и выпадение волос, изменение его структуры

нарушение менструального цикла

снижение артериального давления

Анемия может привести к нежелательным последствиям (фото: Freepik)

В результате произойдет ослабление иммунитета. У беременных может быть усложнена беременность и вред будущему ребенку вследствие гипоксии. Кроме того, вероятно, что вы будете лечить все, но не анемию, и выкинете зря деньги на ненужные препараты.

Как диагностировать анемию

Для того чтобы точно диагностировать анемию, нужно провести комплексное обследование. На основании результатов лабораторных исследований необходимо определить степень и тип анемии, а с помощью инструментальных методов - выяснять причину болезни.

Какие могут быть характеристики крови в случае анемии

Уровень гемоглобина может быть разным в зависимости от степени болезни:

I степень (легкая анемия) - HGB 90-119 г/л у женщин, 100-129 г/л у мужчин

II степень (средней тяжести) - HGB 70-90 г/л

III степень (тяжелая) - HGB менее 70 г/л

В норме этот показатель должен быть 120-140 г/л у женщин, 140-160 г/л у мужчин.

При анемии снижены следующие показатели:

эритроциты (RBC)

гематокрит (НСТ)

средний объем эритроцитов (MCV)

средний эритроцитный гемоглобин (MCH)

средняя концентрация гемоглобина в одном эритроците (MCHC)

ширина распределения эритроцитов по объему (RDW)

Но средний объем эритроцитов может быть увеличен при фолиево- и В12 дефицитной анемии, а тромбоциты (PLT) часто повышены.

Первое, что нужно сделать для обнаружения анемии, сдать кровь (фото: Freepik)

Что может стать причиной развития анемии

Спровоцировать начало анемии определенного типа могут:

дефицит ферритина (норма - более 30)

снижение или повышение трансферрина

железо сывороточное (в норме 5.5-34.5)

витамин В12 (норма 193-800)

дефицит фолиевой кислоты

Категории людей, которые чаще всего страдают анемией:

профессиональные спортсмены. При усиленных физических нагрузках мышцы нуждаются в повышенном количестве железа.

вегетарианцы. Из-за отсутствия в рационе мяса они не получают необходимого количества железа, витаминов и микроэлементов.

доноры крови. Частые сдачи крови могут вызвать постгеморрагическую анемию.

беременные и кормящие женщины. Во время беременности железо используется в два раза больше.

пожилые люди.

Если вы почувствовали один из симптомов, лучше заранее обратиться к врачу. Оптимальным решением будет профилактически и регулярно сдавать анализы, чтобы выявлять отклонения на ранних этапах.