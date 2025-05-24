Що стоматологи можуть дізнатись про ваше здоров'я, просто заглянувши у рот: ви здивуєтесь

Стоматологічний огляд може виявити не лише проблеми з зубами та яснами, а й сигналізувати про серйозні захворювання організму. Що лікар може побачити під час звичайного огляду зубів?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Стоматолог Мартель Коук розповіла, що оглядаючи ротову порожнину людини, вона часто може визначити, чи зневоднений організм, що свідчить про брак слини чи сухість у роті.
Хоча сухість у роті також може бути спричинена алергією або певними ліками. Також зневоднення може бути ознакою аутоімунних захворювань та інших проблем.
Інші ознаки зневоднення можуть включати: тріщини на губах або в куточках рота, зміни у слині, неприємний запах з рота, блідість або шорсткість язика та зміни ясен.
До поширених ознак не використання зубної нитки належить кровотеча під час чищення, особливо між зубами, що свідчить про накопичення зубного нальоту та бактерій.
Лікар зазначила, що почервонілі, набряклі або запалені ясна також є вагомими ознаками гінгівіту, що виникає внаслідок поганого очищення міжзубних проміжків.
Накопичення зубного каменю між зубами та під лінією ясен є чіткою ознакою того, що ці ділянки не чистилися регулярно. Неприємний запах з рота та карієс, що утворюється між зубами, можуть також свідчити про нерегулярне використання зубної нитки або її відсутність.
Стоматолог може запідозрити, що у вас є проблеми зі сном, особливо якщо йдеться про певні розлади, пов’язані зі щелепою, зубами чи диханням. Ось деякі ознаки, які можуть вказати стоматологу на можливі проблеми зі сном:
Куріння може проявлятися рецесією ясен та підвищеним ризиком раку ротової порожнини.
До інших ознак належать:
Важливо знати, що харчові звички залишають сліди - липкий наліт від частих перекусів або плями від кави чи чаю.
Стан емалі також може свідчити про часте вживання особливо кислих продуктів і напоїв, таких як цитрусові та газовані напої.
Певні ознаки карієсу можуть свідчити про високе споживання цукру або часті перекуси. Забарвлення зубів може говорити мені про вживання кави, чаю, вина чи тютюну.
Стоматолог може побачити, що у людини вже було стоматологічне лікування за кількома ознаками:
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