Что стоматологи могут узнать о вашем здоровье, просто заглянув в рот: вы удивитесь

Стоматологический осмотр может обнаружить не только проблемы с зубами и деснами, но и сигнализировать о серьезных заболеваниях организма. Что врач может увидеть во время обычного осмотра зубов?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Стоматолог Мартель Коук рассказала, что осматривая ротовую полость человека, она часто может определить, обезвожен ли организм, что свидетельствует о нехватке слюны или сухости во рту.
Хотя сухость во рту также может быть вызвана аллергией или определенными лекарствами. Также обезвоживание может быть признаком аутоиммунных заболеваний и других проблем.
Другие признаки обезвоживания могут включать: трещины на губах или в уголках рта, изменения в слюне, неприятный запах изо рта, бледность или шероховатость языка и изменения десен.
К распространенным признакам неиспользования зубной нити принадлежит кровотечение во время чистки, особенно между зубами, что свидетельствует о накоплении зубного налета и бактерий.
Врач отметила, что покрасневшие, отечные или воспаленные десны также являются весомыми признаками гингивита, возникающего вследствие плохой очистки межзубных промежутков.
Накопление зубного камня между зубами и под линией десен является четким признаком того, что эти участки не чистились регулярно. Неприятный запах изо рта и кариес, образующийся между зубами, могут также свидетельствовать о нерегулярном использовании зубной нити или ее отсутствии.
Стоматолог может заподозрить, что у вас есть проблемы со сном, особенно если речь идет об определенных расстройствах, связанных с челюстью, зубами или дыханием. Вот некоторые признаки, которые могут указать стоматологу на возможные проблемы со сном:
Курение может проявляться рецессией десен и повышенным риском рака ротовой полости.
К другим признакам относятся:
Важно знать, что пищевые привычки оставляют следы - липкий налет от частых перекусов или пятна от кофе или чая.
Состояние эмали также может свидетельствовать о частом употреблении особенно кислых продуктов и напитков, таких как цитрусовые и газированные напитки.
Определенные признаки кариеса могут свидетельствовать о высоком потреблении сахара или частых перекусах. Окраска зубов может говорить мне об употреблении кофе, чая, вина или табака.
Стоматолог может увидеть, что у человека уже было стоматологическое лечение по нескольким признакам:
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