Що станеться з зубами, якщо їх не чистити перед сном?

Гігієна ротової порожнини - ключовий елемент турботи про своє здоров’я. Проте багато людей іноді нехтують вечірнім чищенням зубів, думаючи, що це не завдасть серйозної шкоди. Але стоматологи наголошують: пропускання вечірньої процедури може мати серйозні наслідки для здоров’я зубів, ясен і навіть загального стану організму.
Що станеться з вашими зубами, якщо ви не будете їх чистити ввечері - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Карієс
Протягом дня на зубах накопичується тонкий шар нальоту, який містить залишки їжі та бактерії. Якщо його не зняти ввечері, бактерії починають активно розмножуватися. Вони переробляють цукри з їжі у кислоту, яка руйнує емаль. Згодом це може призвести до розвитку карієсу, що вимагає лікування у стоматолога.
Запалення ясен
Наліт, що залишається на зубах, подразнює ясна, викликаючи почервоніння, кровоточивість і набряк. Цей стан називається гінгівіт. Якщо його не лікувати, запалення може перейти у пародонтит - серйозне захворювання, що руйнує тканини навколо зубів і може призвести до їх втрати.
Неприємний запах із рота (галітоз)
Під час сну вироблення слини суттєво зменшується, що створює ідеальні умови для розмноження бактерій. Як результат - сильний неприємний запах з рота, з яким важко впоратися навіть зранку.
Ризик втрати зубів
Якщо вечірня гігієна порожнини рота ігнорується систематично, бактерії починають руйнувати не лише емаль, а й внутрішні тканини зубів. Це призводить до утворення глибоких каріозних порожнин, розвитку інфекцій і, зрештою, втрати зубів.
Нехтування чищенням зубів може вплинути не лише на стан ротової порожнини, а й на весь організм. Бактерії, які потрапляють у кров через пошкоджені ясна, можуть стати причиною серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та навіть інфекційних ускладнень в інших органах.
Чистіть зуби двічі на день - вранці після сніданку та ввечері перед сном.
Використовуйте зубну нитку для видалення залишків їжі між зубами.
Полощіть ротову порожнину спеціальним ополіскувачем, щоб зменшити кількість бактерій.
Обирайте зубну пасту з фтором - це зміцнює емаль і допомагає запобігти карієсу.
Регулярно відвідуйте стоматолога (щонайменше раз на 6 місяців) для профілактичного огляду.
Саме ввечері, перед сном, ми маємо змогу усунути наліт і залишки їжі, які накопичилися за день. Якщо цього не зробити, бактерії отримують цілу ніч для активного розмноження, що суттєво збільшує ризик ураження зубів і ясен.
Тож не ігноруйте просту, але важливу звичку догляду за зубами перед сном. Це не лише забезпечить здорову усмішку, але й допоможе уникнути серйозних проблем у майбутньому!
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В матеріалі використані джерела - Strona Zdrowia, BBC, Marca.