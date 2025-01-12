Що станеться з вашим тілом, якщо ви виключите молочні продукти з раціону

Зміни травлення та здоров’я кишечника

Коли молочні продукти виключаються, багато людей відчувають значні зміни в травленні. Для тих, хто страждає непереносимістю лактози, відмова від молочних продуктів може призвести до помітного покращення таких симптомів, як здуття живота, гази та розлад шлунку.

Крім того, деякі дослідження показують, що безмолочна дієта може підтримувати більш здоровий мікробіом кишечника, зменшуючи запалення та сприяючи росту.

Вплив на здоров'я кісток і харчування

З іншого боку, молочні продукти є важливим джерелом кальцію та вітаміну D, необхідних поживних речовин для здоров’я кісток. Виключаючи їх, дуже важливо знайти альтернативи, багаті цими поживними речовинами, щоб уникнути дефіциту

Експерти рекомендують включати такі продукти, як листова зелень, горіхи та насіння, а також розглянути питання про добавки, якщо це необхідно.

Нестача цих поживних речовин може збільшити ризик довгострокових проблем з кістками.