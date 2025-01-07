Рослинне чи звичайне? Вчений розказав, яке молоко найкорисніше

Яке молоко найкорисніше, щоб додавати у каву? Що вибрати в магазині - звичайне чи рослинне? Ці питання хвилюють багатьох українців.

Який продукт буде корисніший для додавання у каву, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вченого та генетика Олександра Коляду в Instagram.

Вибір між рослинним і коров’ячим молоком залежить від ваших індивідуальних потреб та вподобань.

Кому підходить рослинне молоко?

Рослинне молоко є чудовою альтернативою для людей із непереносимістю лактози або алергією на молочний білок. Його також обирають вегани, а також ті, хто дотримується рослинного способу життя.

Популярні види рослинного молока включають:

Мигдальне : низькокалорійне, але з меншою кількістю білків.

: низькокалорійне, але з меншою кількістю білків. Вівсяне : має кремову текстуру і більше клітковини.

: має кремову текстуру і більше клітковини. Соєве : багате на білок і схоже на коров’яче молоко за поживним складом.

: багате на білок і схоже на коров’яче молоко за поживним складом. Кокосове: ароматне, але з високим вмістом жирів і низьким вмістом білка.

Однак варто пам’ятати, що поживна цінність рослинного молока залежить від його виду та збагачення виробником. Наприклад, деякі види рослинного молока містять додаткові кальцій, вітаміни D і B12, що робить їх більш корисними.

Коров’яче молоко: класика для поживності

Коров’яче молоко залишається одним із найбільш поживних напоїв. Воно є джерелом високоякісного білка, кальцію, вітамінів B2, B12 та D. Ці елементи сприяють зміцненню кісток, м’язів і підтримці загального здоров’я.

Однак для людей з лактозною непереносимістю споживання коров’ячого молока може викликати дискомфорт, тому їм варто обирати безлактозні альтернативи.

Що важливо враховувати?

Склад: При виборі рослинного молока варто звертати увагу на відсутність доданих ароматизаторів, цукрів і штучних добавок.

Потреби організму: Якщо вам потрібно більше білка або кальцію, коров’яче молоко може бути кращим варіантом. Для тих, хто шукає легшу альтернативу без лактози - рослинне молоко стане оптимальним вибором.

Цілісність харчування: І коров’яче, і рослинне молоко можуть бути частиною збалансованого раціону, якщо їх обирати відповідно до своїх потреб.

"Корисніше" молоко - це питання контексту. Якщо у вас є харчові обмеження або ви шукаєте рослинну альтернативу, вибирайте якісне рослинне молоко, збагачене корисними елементами. Якщо ж ваша мета - отримати більше білка та кальцію, коров’яче молоко може бути кращим рішенням. Головне - враховувати індивідуальні потреби вашого організму.