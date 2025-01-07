Рослинне чи звичайне? Вчений розказав, яке молоко найкорисніше
Яке молоко найкорисніше, щоб додавати у каву? Що вибрати в магазині - звичайне чи рослинне? Ці питання хвилюють багатьох українців.
Який продукт буде корисніший для додавання у каву, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вченого та генетика Олександра Коляду в Instagram.
Вибір між рослинним і коров’ячим молоком залежить від ваших індивідуальних потреб та вподобань.
Кому підходить рослинне молоко?
Рослинне молоко є чудовою альтернативою для людей із непереносимістю лактози або алергією на молочний білок. Його також обирають вегани, а також ті, хто дотримується рослинного способу життя.
Популярні види рослинного молока включають:
- Мигдальне: низькокалорійне, але з меншою кількістю білків.
- Вівсяне: має кремову текстуру і більше клітковини.
- Соєве: багате на білок і схоже на коров’яче молоко за поживним складом.
- Кокосове: ароматне, але з високим вмістом жирів і низьким вмістом білка.
Однак варто пам’ятати, що поживна цінність рослинного молока залежить від його виду та збагачення виробником. Наприклад, деякі види рослинного молока містять додаткові кальцій, вітаміни D і B12, що робить їх більш корисними.
Коров’яче молоко: класика для поживності
Коров’яче молоко залишається одним із найбільш поживних напоїв. Воно є джерелом високоякісного білка, кальцію, вітамінів B2, B12 та D. Ці елементи сприяють зміцненню кісток, м’язів і підтримці загального здоров’я.
Однак для людей з лактозною непереносимістю споживання коров’ячого молока може викликати дискомфорт, тому їм варто обирати безлактозні альтернативи.
Що важливо враховувати?
Склад: При виборі рослинного молока варто звертати увагу на відсутність доданих ароматизаторів, цукрів і штучних добавок.
Потреби організму: Якщо вам потрібно більше білка або кальцію, коров’яче молоко може бути кращим варіантом. Для тих, хто шукає легшу альтернативу без лактози - рослинне молоко стане оптимальним вибором.
Цілісність харчування: І коров’яче, і рослинне молоко можуть бути частиною збалансованого раціону, якщо їх обирати відповідно до своїх потреб.
"Корисніше" молоко - це питання контексту. Якщо у вас є харчові обмеження або ви шукаєте рослинну альтернативу, вибирайте якісне рослинне молоко, збагачене корисними елементами. Якщо ж ваша мета - отримати більше білка та кальцію, коров’яче молоко може бути кращим рішенням. Головне - враховувати індивідуальні потреби вашого організму.
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