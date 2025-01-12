Что произойдет с вашим телом, если вы исключите молочные продукты из рациона

Изменения пищеварения и здоровья кишечника

Когда молочные продукты исключаются, многие люди испытывают значительные изменения в пищеварении. Для тех, кто страдает непереносимостью лактозы, отказ от молочных продуктов может привести к заметному улучшению таких симптомов, как вздутие живота, газы и расстройство желудка.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что безмолочная диета может поддерживать более здоровый микробиом кишечника, уменьшая воспаление и способствуя росту.

Влияние на здоровье костей и питание

С другой стороны, молочные продукты являются важным источником кальция и витамина D, необходимых питательных веществ для здоровья костей. Исключая их, очень важно найти альтернативы, богатые этими питательными веществами, чтобы избежать дефицита

Эксперты рекомендуют включать такие продукты, как листовая зелень, орехи и семена, а также рассмотреть вопрос о добавках, если это необходимо.

Недостаток этих питательных веществ может увеличить риск долгосрочных проблем с костями.