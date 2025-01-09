Розкрито головну помилку зберігання молока в холодильнику

Як відомо, молоко слід зберігати в прохолодному місці, наприклад, холодильнику. Проте зберігання молока на деяких полицях приладу може пришвидшити його псування.

Про те, де зберігати молоко, щоб воно довше залишалося свіжим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Express .

Де краще зберігати молоко

Багато людей зазвичай ставлять пляшки з молоком на вузькі полички в дверцятах холодильника. Здавалося б, це доволі практично, адже дозволяє зберегти простір завдяки вертикальному положенню пляшки.

Проте за словами експертів канадської організації Alberta Milk завжди слід уникати зберігання молока всередині дверцят холодильника, оскільки це призводить до швидшого псування продукту.

Зберігання молока в дверцятах холодильника не є оптимальним варіантом, оскільки це найтепліша зона холодильника, і температура постійно змінюється кожного разу, коли ви відкриваєте дверцята.

Молоко є швидкопсувним продуктом, тому, щоб воно залишалося свіжим якомога довше, на думку представників "Alberta Milk", його потрібно зберігати на середніх полицях холодильника біля задньої стінки, де стабільно холодно.

Як правильно зберігати молоко з моменту покупки

Молоко нерідко псується до закінчення терміну зберігання, тому що воно дуже чутливе до змін температури.

Оскільки це молочний продукт, він має більше шансів стати поживним середовищем для бактерій, якщо залишиться при кімнатній температурі надовго.

Молоко швидко псується за кімнатної температури (ілюстративне фото: Freepik)

Вважається, що не можна залишати молоко на столі більше ніж на дві години, оскільки це може призвести до розмноження бактерій. Втім, чим вища температура в приміщенні - тим менша тривалість зберігання молока.

Тому найкраще одразу після купівлі переставити молоко в холодильник, навіть, якщо в приміщенні не надто тепло. Крім цього, купуючи продукти, беріть молоко в останню чергу, щоб воно не нагрілося, поки ви наповнюєте кошик.

Завжди перевіряйте термін придатності, купуючи молочні продукти, і намагайтеся обирати найсвіжіше молоко.

Також, за словами експертів "Alberta Milk" необхідно уникати впливу світла на молоко, оскільки тоді руйнуються певні вітаміни.

Чи можна заморозити молоко

Як зазначають представники "Alberta Milk", молоко також можна заморозити, однак це може змінити текстуру напою - особливо з високим вмістом жиру.

При розморожуванні продукт може розшаруватися і втратити свою однорідну консистенцію. Зберігається заморожене молоко близько 4-6 тижнів, проте, чим довше продукт лежить в морозилці, тим більше корисних речовин він може втратити.