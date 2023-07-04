Що станеться з організмом, якщо відмовитись від м'яса: це потрібно знати

Дуже багато людей вирішують бути вегетаріанцями без попередньої підготовки. З організмом може багато чого трапитися, якщо різко відмовитися від білка й жирів тваринного походження
Про це повідомила нутриціолог Галина Терновик в Instagram.
Для нашого організму м‘ясо - це не просто про вид їжі та цікавий смак. Такий продукт дає велику кількість структурних компонентів, які формують функціональні одиниці, а саме:
Нутриціолог каже, що із відмовою від споживання тваринної їжі можуть сформуватись такі проблеми як:
Варто пам'ятати, що при використанні продуктів тільки рослинного походження неможливо скласти збалансований раціон харчування. В їжі тваринного походження містяться незамінні амінокислоти, необхідні для життєдіяльності людського організму.
Вегетаріанство для дітей не характерне і може бути шкідливим. Річ у тому, що з м'яса дитина отримує життєво важливі мікроелементи і вітаміни.
Якщо батьки все ж ввели таке харчування для дитини, то їм обов'язково потрібно консультуватися з лікарем. Також дитині потрібно регулярно здавати аналізи на рівень гемоглобіну.
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