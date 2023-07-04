Що станеться з організмом, якщо відмовитись від м'яса: це потрібно знати

Чому важливе м'ясо

Для нашого організму м‘ясо - це не просто про вид їжі та цікавий смак. Такий продукт дає велику кількість структурних компонентів, які формують функціональні одиниці, а саме:

гормони

ферменти

сполучну тканину

шкіру

волосся та нігті

зв‘язки, м‘язи та органи

Що станеться, якщо відмовитись від м'яса

Нутриціолог каже, що із відмовою від споживання тваринної їжі можуть сформуватись такі проблеми як:

залізодефіцитна чи мегалобласна анемія - у м‘ясі знаходиться гемове залізо і вітамін В12

проблеми із менструальним циклом - нерегулярності, пізній старт, відсутність

жіночі проблеми СПКЯ (синдром полікістозних яєчників), ендометріоз

гіпотиреоз - зниження функціональності щитоподібної залози, адже для неї також неймовірно важливе залізо та В12. Коли страждає ЩЗ, то страждає і весь організм. Виникне сухість шкіри, зайва вага, набряки та втома

Варто пам'ятати, що при використанні продуктів тільки рослинного походження неможливо скласти збалансований раціон харчування. В їжі тваринного походження містяться незамінні амінокислоти, необхідні для життєдіяльності людського організму.

Кому не можна відмовлятися від м'яса

Вегетаріанство для дітей не характерне і може бути шкідливим. Річ у тому, що з м'яса дитина отримує життєво важливі мікроелементи і вітаміни.

Якщо батьки все ж ввели таке харчування для дитини, то їм обов'язково потрібно консультуватися з лікарем. Також дитині потрібно регулярно здавати аналізи на рівень гемоглобіну.