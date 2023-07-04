Что случится с организмом, если отказаться от мяса: это нужно знать

Почему важно мясо

Для нашего организма мясо - это не просто про вид пищи и интересный вкус. Такой продукт дает большое количество структурных компонентов, формирующих функциональные единицы, а именно:

гормоны

ферменты

соединительную ткань

кожу

волосы и ногти

связки, мышцы и органы

Что произойдет, если отказаться от мяса

Нутрициолог говорит, что с отказом от потребления животной пищи могут сформироваться такие проблемы, как:

железодефицитная или мегалоблассная анемия - в мясе находится гемовое железо и витамин В12

проблемы с менструальным циклом - нерегулярности, поздний старт, отсутствие

женские проблемы СПКЯ (синдром поликистозных яичников), эндометриоз

гипотиреоз - снижение функциональности щитовидной железы, ведь для нее также невероятно важно железо и В12. Когда страдает ЩЖ, то страдает и весь организм. Возникнет сухость кожи, лишний вес, отеки и усталость

Следует помнить, что при использовании продуктов только растительного происхождения невозможно составить сбалансированный рацион питания. В пище животного происхождения содержатся незаменимые аминокислоты, необходимые для жизнедеятельности организма человека.

Кому нельзя отказываться от мяса

Вегетарианство для детей не характерно и может оказаться вредным. Дело в том, что из мяса ребенок получает жизненно важные микроэлементы и витамины.

Если родители все-таки ввели такое питание для ребенка, то им обязательно нужно консультироваться с врачом. Также ребенку нужно регулярно сдавать анализы на уровень гемоглобина.