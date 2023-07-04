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Что случится с организмом, если отказаться от мяса: это нужно знать

Что будет, если отказаться от мяса (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Очень многие решают быть вегетарианцами без предварительной подготовки. С организмом может многое случиться, если резко отказаться от белка и жиров животного происхождения

Об этом сообщила нутрициолог Галина Терновик в Instagram.

Почему важно мясо

Для нашего организма мясо - это не просто про вид пищи и интересный вкус. Такой продукт дает большое количество структурных компонентов, формирующих функциональные единицы, а именно:

  • гормоны
  • ферменты
  • соединительную ткань
  • кожу
  • волосы и ногти
  • связки, мышцы и органы

Что произойдет, если отказаться от мяса

Нутрициолог говорит, что с отказом от потребления животной пищи могут сформироваться такие проблемы, как:

  • железодефицитная или мегалоблассная анемия - в мясе находится гемовое железо и витамин В12
  • проблемы с менструальным циклом - нерегулярности, поздний старт, отсутствие
  • женские проблемы СПКЯ (синдром поликистозных яичников), эндометриоз
  • гипотиреоз - снижение функциональности щитовидной железы, ведь для нее также невероятно важно железо и В12. Когда страдает ЩЖ, то страдает и весь организм. Возникнет сухость кожи, лишний вес, отеки и усталость

Следует помнить, что при использовании продуктов только растительного происхождения невозможно составить сбалансированный рацион питания. В пище животного происхождения содержатся незаменимые аминокислоты, необходимые для жизнедеятельности организма человека.

Кому нельзя отказываться от мяса

Вегетарианство для детей не характерно и может оказаться вредным. Дело в том, что из мяса ребенок получает жизненно важные микроэлементы и витамины.

Если родители все-таки ввели такое питание для ребенка, то им обязательно нужно консультироваться с врачом. Также ребенку нужно регулярно сдавать анализы на уровень гемоглобина.

Раньше мы называли опасную пищу, которую запрещено давать детям.

Также мы писали, какая популярная еда может привести к инсульту.

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м'ясонутриціологеда