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Що станеться з організмом, якщо відмовитись від м'яса: це потрібно знати

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Вівторок 04 липня 2023 10:08
Що станеться з організмом, якщо відмовитись від м'яса: це потрібно знати Що буде, якщо відмовитись від м'яса (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дуже багато людей вирішують бути вегетаріанцями без попередньої підготовки. З організмом може багато чого трапитися, якщо різко відмовитися від білка й жирів тваринного походження

Про це повідомила нутриціолог Галина Терновик в Instagram.

Чому важливе м'ясо

Для нашого організму м‘ясо - це не просто про вид їжі та цікавий смак. Такий продукт дає велику кількість структурних компонентів, які формують функціональні одиниці, а саме:

  • гормони
  • ферменти
  • сполучну тканину
  • шкіру
  • волосся та нігті
  • зв‘язки, м‘язи та органи

Що станеться, якщо відмовитись від м'яса

Нутриціолог каже, що із відмовою від споживання тваринної їжі можуть сформуватись такі проблеми як:

  • залізодефіцитна чи мегалобласна анемія - у м‘ясі знаходиться гемове залізо і вітамін В12
  • проблеми із менструальним циклом - нерегулярності, пізній старт, відсутність
  • жіночі проблеми СПКЯ (синдром полікістозних яєчників), ендометріоз
  • гіпотиреоз - зниження функціональності щитоподібної залози, адже для неї також неймовірно важливе залізо та В12. Коли страждає ЩЗ, то страждає і весь організм. Виникне сухість шкіри, зайва вага, набряки та втома

Варто пам'ятати, що при використанні продуктів тільки рослинного походження неможливо скласти збалансований раціон харчування. В їжі тваринного походження містяться незамінні амінокислоти, необхідні для життєдіяльності людського організму.

Кому не можна відмовлятися від м'яса

Вегетаріанство для дітей не характерне і може бути шкідливим. Річ у тому, що з м'яса дитина отримує життєво важливі мікроелементи і вітаміни.

Якщо батьки все ж ввели таке харчування для дитини, то їм обов'язково потрібно консультуватися з лікарем. Також дитині потрібно регулярно здавати аналізи на рівень гемоглобіну.

Раніше ми називали небезпечну їжу, яку заборонено давати дітям.

Також ми писали, яка популярна їжа може призвести до інсульту.

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