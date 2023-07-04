Що станеться з організмом, якщо відмовитись від м'яса: це потрібно знати
Дуже багато людей вирішують бути вегетаріанцями без попередньої підготовки. З організмом може багато чого трапитися, якщо різко відмовитися від білка й жирів тваринного походження
Про це повідомила нутриціолог Галина Терновик в Instagram.
Чому важливе м'ясо
Для нашого організму м‘ясо - це не просто про вид їжі та цікавий смак. Такий продукт дає велику кількість структурних компонентів, які формують функціональні одиниці, а саме:
- гормони
- ферменти
- сполучну тканину
- шкіру
- волосся та нігті
- зв‘язки, м‘язи та органи
Що станеться, якщо відмовитись від м'яса
Нутриціолог каже, що із відмовою від споживання тваринної їжі можуть сформуватись такі проблеми як:
- залізодефіцитна чи мегалобласна анемія - у м‘ясі знаходиться гемове залізо і вітамін В12
- проблеми із менструальним циклом - нерегулярності, пізній старт, відсутність
- жіночі проблеми СПКЯ (синдром полікістозних яєчників), ендометріоз
- гіпотиреоз - зниження функціональності щитоподібної залози, адже для неї також неймовірно важливе залізо та В12. Коли страждає ЩЗ, то страждає і весь організм. Виникне сухість шкіри, зайва вага, набряки та втома
Варто пам'ятати, що при використанні продуктів тільки рослинного походження неможливо скласти збалансований раціон харчування. В їжі тваринного походження містяться незамінні амінокислоти, необхідні для життєдіяльності людського організму.
Кому не можна відмовлятися від м'яса
Вегетаріанство для дітей не характерне і може бути шкідливим. Річ у тому, що з м'яса дитина отримує життєво важливі мікроелементи і вітаміни.
Якщо батьки все ж ввели таке харчування для дитини, то їм обов'язково потрібно консультуватися з лікарем. Також дитині потрібно регулярно здавати аналізи на рівень гемоглобіну.
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