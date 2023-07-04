Что случится с организмом, если отказаться от мяса: это нужно знать
Очень многие решают быть вегетарианцами без предварительной подготовки. С организмом может многое случиться, если резко отказаться от белка и жиров животного происхождения
Об этом сообщила нутрициолог Галина Терновик в Instagram.
Почему важно мясо
Для нашего организма мясо - это не просто про вид пищи и интересный вкус. Такой продукт дает большое количество структурных компонентов, формирующих функциональные единицы, а именно:
- гормоны
- ферменты
- соединительную ткань
- кожу
- волосы и ногти
- связки, мышцы и органы
Что произойдет, если отказаться от мяса
Нутрициолог говорит, что с отказом от потребления животной пищи могут сформироваться такие проблемы, как:
- железодефицитная или мегалоблассная анемия - в мясе находится гемовое железо и витамин В12
- проблемы с менструальным циклом - нерегулярности, поздний старт, отсутствие
- женские проблемы СПКЯ (синдром поликистозных яичников), эндометриоз
- гипотиреоз - снижение функциональности щитовидной железы, ведь для нее также невероятно важно железо и В12. Когда страдает ЩЖ, то страдает и весь организм. Возникнет сухость кожи, лишний вес, отеки и усталость
Следует помнить, что при использовании продуктов только растительного происхождения невозможно составить сбалансированный рацион питания. В пище животного происхождения содержатся незаменимые аминокислоты, необходимые для жизнедеятельности организма человека.
Кому нельзя отказываться от мяса
Вегетарианство для детей не характерно и может оказаться вредным. Дело в том, что из мяса ребенок получает жизненно важные микроэлементы и витамины.
Если родители все-таки ввели такое питание для ребенка, то им обязательно нужно консультироваться с врачом. Также ребенку нужно регулярно сдавать анализы на уровень гемоглобина.
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