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Що станеться з організмом, якщо спати лише 5 годин на добу: відповідь вас сильно здивує

Чому важливо спати (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Доктор Ерік Берг пояснив, що станеться з вашим організмом, якщо ви постійно будете спати не більше за 5 годин на добу. Як виявилося, це призведе не тільки до того, що ви забудете про бадьорість.

Як сон впливає на здоров'я і чи безпечно спати лише 5 годин на ніч, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Чому потрібно спати по 7-8 годин

За словами лікаря, поради експертів, які кажуть про 7-8 годинний сон, дійсно правдиві. Він зазначив, що людина має приділяти сну достатньо часу, адже це дуже важливо.

Сон дуже важливий (фото: freepik.com)

Лікар зазначив, що коли людина погано спить

Чи можна мало спати (фото: freepik.com)

"займаєтеся 

Нагадаємо, раніше медики розповіли, як за хвилину позбутися безсоння.

Також ми вже розповідали, як правильно подбати про імунітет, щоб потім не довелося його піднімати.

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