Що станеться з організмом, якщо спати лише 5 годин на добу: відповідь вас сильно здивує

Доктор Ерік Берг пояснив, що станеться з вашим організмом, якщо ви постійно будете спати не більше за 5 годин на добу. Як виявилося, це призведе не тільки до того, що ви забудете про бадьорість.
Як сон впливає на здоров'я і чи безпечно спати лише 5 годин на ніч, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
За словами лікаря, поради експертів, які кажуть про 7-8 годинний сон, дійсно правдиві. Він зазначив, що людина має приділяти сну достатньо часу, адже це дуже важливо.
Лікар зазначив, що коли людина погано спить
"займаєтеся
Нагадаємо, раніше медики розповіли, як за хвилину позбутися безсоння.
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