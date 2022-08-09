Считаете овечек? Медики рассказали, как за минуту избавиться от бессонницы

С расстройствами сна и бессонницей сталкиваются, по данным ВОЗ, около 10% людей на нашей планете. Чтобы легче заснуть, некоторые принимают капли и препараты, другие предпочитают народные способы с чаем с ромашкой и подсчетом овечек... Но есть и альтернативный метод от медиков - дыхательные упражнения.

Как воспользоваться техникой дыхания 4-7-8, что поможет решить проблему с бессонницей всего за минуту - читайте в материале ниже.

Такое дыхательное упражнение, техника 4-7-8 была разработана доктором медицины Эндрю Вейлом из Гарварда (США), который называет метод "естественным транквилизатором для нервной системы".

При этом соответствующий метод основан на дыхательных упражнениях пранаямы, древней йогической практики управления дыханием. Было показано, что эти типы осознанных дыхательных упражнений имеют много преимуществ для снижения стресса и расслабления.

По словам доктора Вейла, практика регулярных осознанных дыхательных упражнений "может успокаивать и заряжать энергией и даже может помочь при проблемах со здоровьем, связанных со стрессом, от панических атак до расстройств пищеварения".

К слову, министерство здравоохранения Украины также рекомендует упражнение 4-7-8 как способ расслабиться перед сном и легче заснуть, так как метод помогает контролировать уровень стресса в организме.

Вот как описана дыхательная практика 4-7-8 на сайте Центра общественного здоровья Минздрава:

выдохните через рот остатки воздуха

закройте губы и вдыхайте через нос в течение 4 секунд

удерживайте дыхание на 7 секунд

выдыхайте воздух в течение 8 секунд.

"Делайте это упражнение аккуратно и контролируйте свое состояние, поскольку возможно головокружение", - предупреждают медики.

Добавим, что на выполнения упражнения 4-7-8 понадобится менее минуты - только 57 секунд.

Практиковать такой метод можно в любом месте - главное, чтобы вас ничего не отвлекало, чтобы добиться большей эффективности от упражнений с дыханием.