Як правильно подбати про імунітет, щоб потім не довелося його піднімати

Восени та взимку люди масово скуповують препарати та вітамінні комплекси, які обіцяють зміцнити імунітет та захистити від сезонних хвороб. Втім, лікарі наголошують, що краще не доводити до зниження імунітету, щоб потім його не довелося піднімати.

Про те, як правильно подбати про свою імунну систему, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію UaHealth в Instagram .

Як правильно підтримувати свій імунітет

"Прийшла холодна погода, а отже фармацевтика потирає ручки, вартість акції виробників ехінацеї росте, бо ми хочемо підняти імунітет. Багато хто думає про імунітет, як про ерекцію - що її треба підіймати та зміцнювати. Але чи так це насправді і, чи дійсно можна "підняти" імунітет чи краще його все ж не угробити", - кажуть медики.

Вони зазначають, що насправді імунітет - суперсистема, яка налаштовується сама. Це не шлунок, який можна нагодувати чимось корисним і все стане краще. Це сукупність механізмів, які запускає організм у відповідь на чужинця.

Насправді треба докласти багато зусиль, що не занапастити імунітет і не заважати йому "виконувати" свої обов'язки.

Сон

"Це база для імунітету. Система не може працювати, коли вона в аварійному стані намагається тримати себе при свідомості. Її протистояння вірусам та бактеріям слабне, бо вона прикладає сили в іншому напрямку", - кажуть медики.

Вони радять відкласти усілякі серіали чи соцмережі, які не дають вам заснути ввечері. Якщо ж ваш сон погіршився через тривожність, то можна за допомогою звернутись до сімейного лікаря чи навіть до психолога.

Дефіцити корисного в організмі

"Якщо у вас повноцінне харчування, багато у раціоні ягід, фруктів, овочів, каш і білку, ви багато гуляєте на свіжому повітрі, то, скоріш за все, у вас все гаразд з імунною системою", - додають лікарі

А от вегетаріанцям варто звернутись до лікаря, щоб за потреби скоригувати раціон. Можливо доведеться додати вітаміни.

ВІЛ

Стани імунодефіциту - один із перших ворогів нормального функціонування імунітету. Варто здати безкоштовний аналіз у свого лікаря, або в організаціях, які проводять такі тестування. Також не забувайте користуватися презервативами при статевому акті із новими партнерами.

Антибіотики

Антибіотики вбивають як шкідливі, так і корисні мікроорганізми. Саме тому приймати такі препарати треба тільки за показаннями, бо потім організму доведеться довго відновлювати свій "захисний щит".

Щоб менше хворіти, треба вакцинуватись згідно із календарем щеплень. Додатково лікарі радять звернути увагу на вакцинацію проти пневмококів та менінгококів.

Кір

Імунна амнезія - один із наслідків кору. Після нього організм "втрачає пам'ять" про те, якими хворобами вже перехворів, тому вони можуть йти по новому колу. Найкращий захист від кору - вакцинація.