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Что произойдет с организмом, если спать всего 5 часов в сутки: ответ вас сильно удивит

Почему важно спать (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Доктор Эрик Берг объяснил, что произойдет с вашим организмом, если вы постоянно будете спать не больше 5 часов в сутки. Как оказалось, это приведет не только к тому, что вы забудете о бодрости.

Как сон влияет на здоровье и безопасно ли спать всего 5 часов в ночь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Почему нужно спать по 7-8 часов

По словам врача, советы экспертов, которые говорят о 7-8 часовом сне, действительно не лгут. Он отметил, что человек должен уделять сну достаточно времени, ведь это очень важно.

Сон очень важен (фото: freepik.com)

Врач отметил, что когда человек плохо спит

Можно ли мало спать (фото: freepik.com)

" занимаетесь

Напомним, ранее медики рассказали, как через минуту избавиться от бессонницы.

Также мы уже рассказывали, как правильно позаботиться об иммунитете, чтобы потом не пришлось его поднимать.

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