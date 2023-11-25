Что произойдет с организмом, если спать всего 5 часов в сутки: ответ вас сильно удивит

Доктор Эрик Берг объяснил, что произойдет с вашим организмом, если вы постоянно будете спать не больше 5 часов в сутки. Как оказалось, это приведет не только к тому, что вы забудете о бодрости.
Как сон влияет на здоровье и безопасно ли спать всего 5 часов в ночь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
По словам врача, советы экспертов, которые говорят о 7-8 часовом сне, действительно не лгут. Он отметил, что человек должен уделять сну достаточно времени, ведь это очень важно.
Врач отметил, что когда человек плохо спит
" занимаетесь
Напомним, ранее медики рассказали, как через минуту избавиться от бессонницы.
Также мы уже рассказывали, как правильно позаботиться об иммунитете, чтобы потом не пришлось его поднимать.