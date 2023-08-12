Ось що станеться з організмом, якщо щодня пити вино

Які наслідки від регулярного вживання вина

Дієтичні рекомендації для американців на 2020-2025 роки стверджують, що помірне вживання алкоголю означає два або менше напоїв на день для чоловіків і один напій або менше на день для жінок.

Центри з контролю та профілактики захворювань називають "сильним вживанням алкоголю" 8 або більше напоїв на тиждень для жінок і 15 або більше напоїв для чоловіків.

Наслідки від вживання вина залежатимуть від кількості спожитого алкоголю. Нижче розповідаємо, що станеться з організмом, якщо регулярно пити вино.

Щоразу потребуватимете більшої дози

Незалежно від того, який тип алкоголю ви виберете, регулярне вживання призводить до того, що ви щоразу потребуватимете більшої дози. Це відбувається тому, що рецептори у мозку поступово адаптуються до впливу алкоголю.

Якщо розвивається така схильність, це означає, що у вас набагато більше ризиків випити забагато алкоголю, щоб отримати той самий рівень кайфу, до якого звикли.

Збільшуються ризики розвитку раку

Згідно з даними Національного інституту раку, збільшення споживання підвищує ймовірність раку голови, шиї, стравоходу, печінки, грудей і товстої кишки. Навіть люди, які п’ють не більше одного напою на день, підвищують свої ризики захворіти на онкологію.

Вино, особливо червоне, може допомогти зменшити психічний і емоційний стрес. Воно містить сполуку під назвою ресвератрол, яка, яка блокує ферменти в мозку, що викликають поведінку, пов’язану з тривогою та депресією.

Інші ж дослідження прийшли до висновку, що регулярне споживання алкоголю збільшує вивільнення гормону стресу кортизолу. Хай там як, але не варто зменшувати свій стрес за допомогою вина.

Можете набрати вагу

Середня склянка вина (червоного або білого) - 150 мл містить приблизно від 120 до 125 ккал. Додайте це до загальної кількості калорій щодня, і ви можете набрати зайві кілограми.

Крім того, організм надає перевагу спалюванню калорій з алкоголю над спалюванням калорій з макроелементів - це означає, що калорії з цих поживних речовин легше зберігати у вигляді жиру. Тому, якщо хочете схуднути, краще відмовитись від споживання алкоголю.

Може покращитися здоров'я серця

Експерти заявляють, що вино може не лише зняти стрес, а й покращити здоров’я серця. Дослідження 2023 року показало, що помірне споживання алкоголю зменшило сигналізацію стресу в мигдалині, що було пов’язано зі зниженням ризику серцевих захворювань.

Ці результати доповнюють десятиліття інших досліджень, які показують, що помірне споживання червоного вина може захищати серце.

Може підвищитись тиск

Хоча невелика кількість вина може мати користь для вашого серця, випивання кількох напоїв на день має протилежний ефект. За даними Американської кардіологічної асоціації, надмірне щоденне вживання алкоголю може призвести до серйозних серцево-судинних захворювань, таких як підвищення артеріального тиску та інсульт.

Якщо ви не готові відмовитись від вина, то хоча б споживайте його у помірних кількостях.