Вот что произойдет с организмом, если ежедневно пить вино

Какие последствия от регулярного употребления вина

Диетические рекомендации для американцев на 2020-2025 годы утверждают, что умеренное употребление алкоголя означает два или менее напитков в день для мужчин и один напиток или меньше в день для женщин.

Центры по контролю и профилактике заболеваний называют "сильным употреблением алкоголя" 8 или более напитков в неделю для женщин и 15 или более напитков для мужчин.

Последствия употребления вина будут зависеть от количества употребленного алкоголя. Ниже рассказываем, что случиться с организмом, если регулярно пить вино.

Каждый раз будете нуждаться в большей дозе

Независимо от того, какой тип алкоголя вы выберете, регулярное употребление приводит к тому, что вы будете каждый раз потребовать большую дозу. Это происходит потому, что рецепторы мозга постепенно адаптируются к воздействию алкоголя.

Если развивается такая склонность, это означает, что у вас гораздо больше рисков выпить слишком много алкоголя, чтобы получить тот же уровень кайфа, к которому привыкли.

Увеличиваются риски развития рака

Согласно данным Национального института рака, увеличение употребления повышает вероятность рака головы, шеи, пищевода, печени, груди и толстой кишки. Даже люди, пьющие не больше одного напитка в день, повышают свои риски заболеть онкологией.

Вино, особенно красное, может помочь снизить психический и эмоциональный стресс. Оно содержит соединение под названием ресвератрол, которое блокирует ферменты в мозге, вызывающие поведение, связанное с тревогой и депрессией.

Другие исследования пришло к выводу, что регулярное употребление алкоголя увеличивает высвобождение гормона стресса кортизола. Ка бы там не было, не стоит уменьшать свой стресс с помощью вина.

Можете набрать вес

Средний стакан вина (красного или белого) - 150 мл содержит примерно от 120 до 125 ккал. Добавьте это в общее количество калорий каждый день, и вы можете набрать лишние килограммы.

Кроме того, организм предпочитает сжигание калорий из алкоголя над сжиганием калорий из макроэлементов - это означает, что калории из этих питательных веществ легче хранить в виде жира. Поэтому, если хотите похудеть, лучше отказаться от употребления алкоголя.

Может улучшиться здоровье сердца

Эксперты заявляют, что вино может не только снять стресс, но и улучшить здоровье сердца. Исследование 2023 показало, что умеренное употребление алкоголя уменьшило сигнализацию стресса в миндалине, что было связано со снижением риска сердечных заболеваний.

Эти результаты дополняют десятилетия других исследований, показывающих, что умеренное употребление красного вина может защищать сердце.

Может повыситься давление

Хотя небольшое количество вина может иметь пользу для вашего сердца, выпивание нескольких напитков в день оказывает противоположный эффект. По данным Американской кардиологической ассоциации, чрезмерное ежедневное употребление алкоголя может привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как повышение давление и инсульт.

Если вы не готовы отказаться от вина, то хотя бы употребляйте его в умеренных количествах.