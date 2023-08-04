Ось що буде, якщо вживати алкоголь щодня

Часте вживання алкоголю може стати серйозною проблемою, яка впливатиме не тільки на здоров'я вашого організму, але й руйнувати ваше життя.

Що буде, якщо почати пити щодня, розповів лікар Юрій Габорець в TikTok .

Алкоголь щодня - можна чи ні

За словами, лікаря щоденне вживання алкоголю - це вже розвиток алкогольної залежності.

"Коли вже привід не потрібен. І ставиться ціль не тільки випити кожного дня, а випити будь-де і будь-коли", - каже фахівець.

Люди втрачають сім’ю, роботу, родичів та здоров’я.

Як випивка впливає на людину

Юрій Габорець стверджує, що випивка вбиває в мозку особистість, силу волі та дух. І людині вже нічого не треба, окрім як випити.

Дуже багато людей, які мають залежність, клянуться собі, що зранку не будуть пити. І це буде повторюватися знову і знову, "аж до цирозу".

Що робити, якщо почали пити щодня

Юрій Габорець стверджує, що в такому разі без лікування вже не обійтися.

"Перше - це кодування, гіпноз. Друге - знайти хорошого нарколога і закріпити результат підшивкою не менше, ніж на рік", - стверджує медик.

Головне - щире бажання, і віра, що ви впораєтеся з залежністю.

Чи є безпечна доза?

Загальноприйнята норма від ВООЗ - не більше 14 одиниць алкоголю на тиждень, розподілених на 3 дні або більше. Це приблизно 6 середніх (175 мл) келихів сухого вина або 6 пляшок по 0,5 літрів 4%-го пива.

Однак повністю безпечного рівня вживання алкоголю немає, але дотримання цих вказівок знижує ризик заподіяння шкоди здоров’ю.

Юрій Габорець наголошує, що "безпечної дози" фактично не існує. Тому що така маленька кількість спиртного вже скоро перестає задовольняти 90% людей.

Безпечну дозу важко контролювати. Після прийому мінімуму алкоголю відключаються центри контролю і людина поступово спивається.