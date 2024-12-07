Що станеться, якщо ви не увімкнете "режим польоту" на телефоні у літаку: уся правда від пілота

За словами пілота, виконання цього правила не таке критичне, як ми думали і якщо ви раптом забули перевести свій телефон в режим польоту, то це не страшно.

"Якщо ви забудете перевести телефон у режим польоту - ні, це не кінець світу, літак не впаде з неба і навіть не зіткнеться з системами на борту", - сказав він у своєму відео.

Але що дійсно може нашкодити роботі пілотів, так це гарнітури у телефонах, що не переведені в безпечний режим польоту. Вони можуть створювати дзижчання.

"Якщо у вас літак з 70, 80, 150 людей на борту, в навіть телефони трьох чи чотирьох людей намагаються встановити з'єднання з радіовежею для вхідного дзвінка, він надсилає радіохвилі. Є потенціал, що ці радіохвилі можуть заважати радіохвилям гарнітури, яку використовують пілоти", - каже працівник авіакомпанії.

Він розповів про нещодавній рейс з Сан-Франциско, де вони вже виштовхнули ворота і "говорили" з пандусами, запустили двигун. А коли вони розвернули літак і почали прямувати до руліжних доріжок, він викликав диспетчерську службу, щоб отримати дозвіл, але почув гучне дзижчання, через яке ледь чув вказівки, які йому давали.

"Це звучало як комар у моєму вусі. Як я вже казав, це точно не кінець світу, але дуже дратує, коли ти намагаєшся виконати інструкції, і здається, що навколо літає зла оса чи щось подібне", - каже пілот.

Саме тому пасажирів просять перевести гаджети у режим польоту ще при посадці у літак - і виконання цього правила значно покращить роботу пілотів.