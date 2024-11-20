Що станеться, якщо ви перестанете чистити зуби?

Зуби потребують особливого та ретельного догляду. Якщо їх не чистити кожного дня, то можуть виникнути серйозні проблеми не тільки з ротовою порожниною, а й зі здоров'ям загалом.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що трапиться з зубами, якщо їх не чистити місяць і більше.
Стоматологи не даремно попереджають про необхідність чистити зуби саме 2 рази на день. Нехтуючи чищенням людина піддає власне здоров’я дуже серйозним небезпекам.
Раніше ми повідомляли, скільки зубної пасти насправді треба наносити на щітку.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Lowcountry family dentistry та "Про зуби".