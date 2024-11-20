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Що станеться, якщо ви перестанете чистити зуби?

Що станеться з організмом, якщо не чистити зуби (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зуби потребують особливого та ретельного догляду. Якщо їх не чистити кожного дня, то можуть виникнути серйозні проблеми не тільки з ротовою порожниною, а й зі здоров'ям загалом.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що трапиться з зубами, якщо їх не чистити місяць і більше.

Стоматологи не даремно попереджають про необхідність чистити зуби саме 2 рази на день. Нехтуючи чищенням людина піддає власне здоров’я дуже серйозним небезпекам.

До чого призведе не чищення зубів рік

  • зубний камінь - це отверділий наліт, що утворився на місці зубного нальоту і складається з бактерій, залишків їжі, відмерлих клітин, солей заліза, фосфору і кальцію. Тут вже безсилі пасти і щітки - допомогти може тільки професійне чищення та лікування зубів 

Раніше ми повідомляли, скільки зубної пасти насправді треба наносити на щітку.

Читайте також, як довго треба чистити зуби, щоб не було карієсу.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Lowcountry family dentistry та "Про зуби".

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