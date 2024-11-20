Що станеться, якщо ви перестанете чистити зуби?

Раніше ми повідомляли, скільки зубної пасти насправді треба наносити на щітку.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Lowcountry family dentistry та "Про зуби".