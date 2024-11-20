Что произойдет, если вы перестанете чистить зубы?

Зубы нуждаются в особом и тщательном уходе. Если их не чистить каждый день, то могут возникнуть серьезные проблемы не только с полостью рта, но и со здоровьем в целом.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что произойдет с зубами, если их не чистить месяц и больше.
Стоматологи не зря предупреждают о необходимости чистить зубы именно 2 раза в день. Пренебрегая чисткой человек подвергает собственное здоровье очень серьезным опасностям.
Ранее мы сообщали, сколько зубной пасты действительно надо наносить на щетку.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Lowcountry family dentistry и "Про зуби".