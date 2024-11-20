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Что произойдет, если вы перестанете чистить зубы?

Что произойдет с организмом, если не чистить зубы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зубы нуждаются в особом и тщательном уходе. Если их не чистить каждый день, то могут возникнуть серьезные проблемы не только с полостью рта, но и со здоровьем в целом.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что произойдет с зубами, если их не чистить месяц и больше.

Стоматологи не зря предупреждают о необходимости чистить зубы именно 2 раза в день. Пренебрегая чисткой человек подвергает собственное здоровье очень серьезным опасностям.

К чему приведет не чистка зубов год

  • зубной камень - это отвердевший налет, образовавшийся на месте зубного налета и состоящий из бактерий, остатков пищи, отмерших клеток, солей железа, фосфора и кальция. Здесь уже бессильны пасты и щетки - помочь может только профессиональная чистка и лечение зубов

Ранее мы сообщали, сколько зубной пасты действительно надо наносить на щетку.

Читайте также, как долго нужно чистить зубы, чтобы не было кариеса.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Lowcountry family dentistry и "Про зуби".

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