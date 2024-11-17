Скільки зубної пасти насправді треба наносити на щітку: відповідь вас вразить

Зубна паста необхідна для покращення здоров'я зубів та підтримання їх у чистоті. Варто знати, що для чищення зубів не знадобиться багато пасти.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як вибрати якісну зубну пасту та який в неї термін придатності.

Скільки наносити зубної пасти

Немає значення, чи використовуєте ви ручну зубну щітку чи електричну, розмір щетини чи тип зубної щітки не визначають, скільки зубної пасти слід використовувати.

Стоматолог Браян Луонг розповів, що дорослим потрібна кількість зубної пасти розміром з горошину, а дітям віком до 3 років - ще менше. Важливо чистити зуби двічі на день і дотримуватися правил гігієни ротової порожнини.

Проте кожен має особисті переваги щодо кількості піни та смаку під час чищення зубів. На всі ці фактори впливає кількість зубної пасти, яку ви наносите на щітку.

Деякі люди також вважають, що використання трохи більшої кількості зубної пасти допомагає їм чистити зуби довше, але це не так.

Також, якщо ви використовуєте зубну пасту з фтором, то не полоскайте рот водою або ополіскувачем після чищення. Достатньо буде сплюнути залишки.

Потрібно, щоб зубна паста залишалася на зубах, адже це допоможе фтору проникнути в зуби та їх зміцнити. Спробуйте зачекати принаймні 30 хвилин після чищення, перш ніж прополоскати рот.

Як вибрати правильну зубну пасту

Існує кілька типів зубних паст, які, як правило, містять однакові інгредієнти, але містять добавки для різного використання.

Вибір зубної пасти залежить від цілей щодо здоров’я порожнини рота:

Позбавлення від зубного нальоту: певні типи пасти захищають від зубного нальоту або плівки, що містить бактерії. Наліт може призвести до захворювання ясен

Запобігання карієсу: шукайте зубну пасту, яка містить фтор, щоб запобігти карієсу та зміцнити зубну емаль

Лікування чутливих зубів: десенсибілізуюча зубна паста може знизити чутливість зубів, що може викликати біль

Відбілювання зубів: певні хімічні речовини в зубній пасті можуть видалити плями, щоб зробити зуби білішими

Як дізнатися, що зубна паста прострочена

Переважна більшість зубних паст має термін придатності приблизно 2 роки. Більше того інгредієнти втрачають свої властивості і це означає, що зрештою не знищують стільки бактерій, скільки повинні.

Протягом перших місяців після відкриття компоненти будуть набагато потужнішими, а це означає ефективне очищення, якого хочуть усі. Потроху вони втрачатимуть цю силу і це потрібно мати на увазі.

До того ж не потрібно зберігати пасту в теплих місцях та після кожного чищення герметично закривати тюбик, щоб запобігти потраплянню сміття.