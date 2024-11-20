Что произойдет, если вы перестанете чистить зубы?

Зубы нуждаются в особом и тщательном уходе. Если их не чистить каждый день, то могут возникнуть серьезные проблемы не только с полостью рта, но и со здоровьем в целом.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что произойдет с зубами, если их не чистить месяц и больше.

Стоматологи не зря предупреждают о необходимости чистить зубы именно 2 раза в день. Пренебрегая чисткой человек подвергает собственное здоровье очень серьезным опасностям.

Что произойдет, если не чистить месяц

В первые несколько дней может показаться неважным, что вы пропустили ежедневную рутину чистки зубов.

Однако через три дня после того, как вы не будете чистить зубы, вы заметите, что зубы начинают покрываться пленкой.

Пленчатое, липкое чувство - это налет, вызванный накоплением бактерий. Чистка не только удаляет налет, но и предотвращает его образование.

Через неделю произойдут заметные изменения. Выработка налета увеличивается, и человек, несомненно, почувствует скользкость. Также можно увидеть скопление, если посмотреть в зеркало. Через неделю также появится неприятный запах. Тогда стоматолог может увидеть наличие заболевания десен, называемого гингивитом.

Приблизительно через месяц возникнут уже серьезные изменения. Самой заметной проблемой является заболевание десен - появится отек и покраснение.

К чему приведет не чистка зубов год

Если год не чистить зубы, то человек несет серьезный вред здоровью. Возникнет значительный риск кариеса и пародонтоза.

Однако, если не чистить зубы в течение десяти лет, это серьезно грозит осложнением здоровья. Здоровье полости рта имеет решающее значение для борьбы с определенными типами бактерий и сохранения здоровья.

Когда здоровье наших зубов и десен страдает, такие явления, как пневмония, могут быть более распространенными. Другие заметные проблемы, которые могут возникнуть из-за отсутствия чистки зубов, включают ишемическую болезнь сердца, диабет и осложнения во время беременности.

Какие еще проблемы могут возникнуть со здоровьем

Бактерии быстро распространяются по всему телу, вызывая ряд других проблем со здоровьем. Некоторые распространенные заболевания, связанные с плохой гигиеной полости рта, включают: