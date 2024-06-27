Що станеться зі шкірою, якщо спати з сонцезахисним кремом

Плюси нанесення SPF на ніч

Захист від фотопошкодження

Сонце – не єдине, що може пошкодити вашу шкіру.

Дерматолог Сюзанна Фрідлер розповіла, що є деякі нові дослідження, які показують, що люмінесцентні лампи та навіть деякі лампи від вашого комп’ютера можуть сприяти фотостарінню.

Вплив синього світла від екранів може збільшити окислювальний стрес на вашій шкірі, що потенційно може спричинити пошкодження клітин і зморшки.

Тому нанесення SPF на ніч може забезпечити певний захист, якщо ви піддаєтеся впливу цих променів у приміщенні.

Захист від мелазми

Сонячні опіки - це не єдиний спосіб, за допомогою якого промені можуть завдати шкоди вашій шкірі. Сонце, люмінесцентне та синє світло також можуть сприяти виникненню захворювання під назвою мелазма, яке викликає нерівномірні темні плями.

Мелазма частіше зустрічається серед людей зі смаглявою шкірою.

Основні недоліки

Найбільший потенційний недолік нанесення сонцезахисного крему на ніч полягає в тому, що він просто не має додаткової користі.

Мета сонцезахисних лосьйонів на основі сонцезахисного крему - блокувати UVA- та UVB-промені, які спричиняють фотопошкодження, пігментацію, зморшки, старіння шкіри та передчасні ракові захворювання.

Тому, якщо ви наносите такий крем на ніч, коли небагато ультрафіолетове навколо, то не отримаєте додаткової переваги.

Замість використання сонцезахисного крему на ніч, варто використовувати інші зволожуючі засоби.

Вибирайте нічний зволожуючий крем, виходячи з вашого типу шкіри.

Наприклад, якщо вас турбує гіперпігментація, виберіть зволожуючий крем, який спрямований на це захворювання. Якщо проблема з прищами, виберіть лосьйон, призначений для шкіри, схильної до появи прищів.

Нічні креми зазвичай густіші та містять інгредієнти, призначені для зволоження та відновлення пошкоджень шкіри.

В ідеалі зволожуючі засоби не повинні мати ароматизаторів.

Як правильно наносити сонцезахисний крем

Безпечне та ефективне нанесення сонцезахисного засобу на шкіру обличчя є ключовим фактором у захисті від негативного впливу сонячних променів. При нанесенні сонцезахисного засобу слід дотримуватись ряду правил: