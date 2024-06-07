Є дві категорії. Лікар розказала, як обрати найкращий крем від сонця

В Україні літо у розпалі, а з ним і активне сонце, від якого треба захищати шкіру. В цьому допоможуть спеціально призначені креми та емульсії.

Як правильно обрати найкращий захист, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.

На що треба звернути увагу, купуючи сонцезахисний крем?

Дивіться, щоб засіб мав SPF (фактор захисту від сонця) 30 або вище

та захищало, як від UVA, так і від UVB променів.

Також звертайте увагу, водостійкий засіб (захищає дітей у воді протягом 40-80 хвилин).

Є 2 великі категорії сонцезахисних засобів

Мінеральний сонцезахисний крем (неорганічний або фізичний сонцезахисним кремом) працює поверх шкіри та діє як бар’єр для сонячних променів.

Він містить цинк або титан. Такі засоби може бути трохи важко втирати, оскільки вони призначені для того, щоб залишатися на поверхні шкіри, тому вони можуть зробити шкіру білуватою. Деякі навіть мають веселі кольори, які подобаються дітям.

Мінеральний сонцезахисний крем починає діяти, як тільки його наносять, але він легко знімається водою або потом. Для чутливої шкіри вибирайте мінеральні сонцезахисні засоби з активними інгредієнтами оксид цинку або діоксид титану.

Використовуйте на сонці захисний крем (фото: freepik.com)

Сонцезахисні креми на хімічних фільтрах

Вони захищають шкіру, поглинаючи сонячні промені, як губка. Такі засоби перетворюють промені в тепло, а потім виділяє це тепло зі шкіри.

Оскільки він вбирається у верхній шар шкіри, він не залишає білуватого нальоту на шкірі, як мінерали, і також не легко змивається. Але для початку роботи може знадобитися 15-30 хвилин.

Кому потрібен сонцезахисний крем?

Абсолютно кожна дитина потребує захисту від сонця. За словами педіатра, Американська академія дерматології (AAD) рекомендує всім дітям незалежно від відтінку шкіри - використовувати сонцезахисний крем із SPF 30 або вище.

Хоча темна шкіра має більше меланіну і засмагає легше, ніж обгорає, засмага є ознакою пошкодження шкіри сонцем. Темношкірі діти також можуть отримати болісні сонячні опіки.

До речі, SPF 30 відфільтровує приблизно 97% UVB-випромінювання, тоді як SPF 50 відфільтровує приблизно 98%.

Медик радить тримати дітей молодше 6 місяців подалі від сонця. Виходячи на вулицю, одягайте малюка в легкий одяг, який закриває ручки і ніжки і не забудьте капелюшок з полями.

Дітям до 6 місяців краще використовувати мінеральний сонцезахисний крем. Застосовуйте сонцезахисний крем, завжди, коли діти на сонці!