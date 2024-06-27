Что произойдет с кожей, если спать с солнцезащитным кремом

Плюсы нанесения SPF на ночь

Защита от фотоповреждения

Солнце - не единственное, что может повредить вашу кожу.

Дерматолог Сюзанна Фридлер рассказала, что некоторые новые исследования показывают, что люминесцентные лампы и даже некоторые лампы от вашего компьютера могут способствовать фотостарению.

Воздействие синего света от экранов может увеличить окислительный стресс на вашей коже, что потенциально может повлечь за собой повреждение клеток и морщины.

Поэтому нанесение SPF на ночь может обеспечить определенную защиту, если вы подвергаетесь воздействию этих лучей в помещении.

Защита от мелазмы

Солнечные ожоги - это не единственный способ, с помощью которого лучи могут нанести вред вашей коже. Солнце, люминесцентный и синий свет могут способствовать возникновению заболевания под названием мелазма, которое вызывает неравномерные темные пятна.

Мелазма чаще встречается среди людей со смуглой кожей.

Основные недостатки

Наибольший потенциальный недостаток нанесения солнцезащитного крема на ночь заключается в том, что он просто не имеет большей пользы.

Цель солнцезащитных лосьонов на основе солнцезащитного крема - блокировать UVA- и UVB-лучи, которые вызывают фотоповреждения, пигментацию, морщины, старение кожи и преждевременные раковые заболевания.

Поэтому если вы наносите такой крем на ночь, когда немного ультрафиолетовое вокруг, то не получите дополнительного преимущества.

Вместо использования солнцезащитного крема на ночь следует использовать другие увлажняющие средства.

Выбирайте ночной увлажняющий крем исходя из вашего типа кожи.

К примеру, если вас беспокоит гиперпигментация, выберите увлажняющий крем, который направлен на это заболевание. Если проблема с прыщами, выберите лосьон, предназначенный для кожи, склонной к появлению прыщей.

Ночные кремы обычно более густые и содержат ингредиенты, предназначенные для увлажнения и восстановления повреждений кожи.

В идеале увлажняющие средства не должны обладать ароматизаторами.

Как правильно наносить солнцезащитный крем

Безопасное и эффективное нанесение солнцезащитного средства на кожу лица является ключевым фактором защиты от негативного воздействия солнечных лучей. При нанесении солнцезащитного средства следует соблюдать ряд правил: