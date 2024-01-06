Що станеться, якщо пригостити кота чи собаку солодощами

Чому не можна давати котам і собакам солодощі

"Солодощі - не найкращий смаколик для вашого улюбленця. Тваринам подобається запах солодкого. Наприклад, пса точно зацікавить він зацікавить. Ймовірно, тому, що собаки всеїдні, вони їдять і м’ясо, і рослинну їжу. А кота привабить згущене молоко через аромат молочних білків і рослинних жирів", - кажуть експерти.

Вони додають, що вуглеводи, які трапляються тваринам у природі, містять також і велику кількість клітковини. А от процесовані солодощі можуть спричинити розлади шлунка: блювання, діарею, здуття живота тощо.

"У довготривалій перспективі, солодощі спричиняють проблеми з зубами, діабет та ожиріння. Деякі штучні підсолоджувачі можуть бути токсичними для собак. Наприклад, ксиліт. Це цукровий спирт. Він часто використовується як підсолоджувач у цукерках, печиві та інших "людських" ласощах", - додають зоозахисники.

Ксиліт може викликати викид інсуліну у тварин та призвести навіть до ураження печінки. Про це також застерігає й Адміністрація з контролю ліків та харчових продуктів США (FDA).

"Коти - хижаки і їхня можливість переробляти вуглеводи - обмежена. Тож багаті на вуглеводи солодощі - причина ожиріння, діабету та інших хвороб у котів", - наголошують експерти.

Важливо, що деякі інгредієнти в солодощах можуть бути отруйними для тварин.

"Тож, потіште тортиком себе, а улюбленцю візьміть щось корисне та смачне саме для нього. Бережіть себе та своїх тварин. І дбайте про безпечне та якісне харчування для себе та для улюбленців", - закликають зоозахисники.