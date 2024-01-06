Что произойдет, если угостить кота или собаку сладостями

Почему нельзя давать котам и собакам сладости

"Сладости - не лучшая вкусняшка для вашего любимца. Животным нравится запах сладкого. Например, собаку точно заинтересует сладости. Вероятно, потому, что собаки всеядны, они едят и мясо, и растительную пищу. А кота привлечет сгущенка через аромат молочных белков и растительных жиров", - говорят эксперты.

Они добавляют, что углеводы, встречающиеся животным в природе, содержат также и большое количество клетчатки. А вот процессируемые сладости могут вызвать расстройства желудка: рвоту, диарею, вздутие живота и т. д.

"В долгосрочной перспективе, сладости вызывают проблемы с зубами, диабет и ожирение. Некоторые искусственные подсластители могут быть токсичными для собак. Например, ксилит. Это сахарный спирт. Он часто используется как подсластитель в конфетах, печенье и других "человеческих" лакомствах", - добавляют зоозащитники.

Ксилит может вызвать выброс инсулина у животных и привести к поражению печени. Об этом также предостерегает и Администрация по контролю лекарств и пищевых продуктов США (FDA).

"Коты - хищники и их возможность перерабатывать углеводы - ограничена. Поэтому богатые углеводами сладости - причина ожирения, диабета и других болезней у кошек", - отмечают эксперты.

Важно, что некоторые ингредиенты в сладостях могут быть ядовитыми для животных.

"Итак, порадуйте себя тортиком, а любимцу возьмите что-то полезное и вкусное именно для него. Берегите себя и своих животных. И заботьтесь о безопасном и качественном питании для себя и для любимцев", - призывают зоозащитники.