Що стало зі співаком Девідом Аксельродом, який змінив ім'я і служив у ТрО

Девід Аксельрод - український виконавець, композитор, а також обранець продюсерки Олени Мозгової. Справжнє ім'я артиста - Володимир Ткаченко, і свою кар'єру він починав саме під цим іменем.

Що відомо про життя співака сьогодні та як він виглядає, читайте детально у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Кар'єра Девіда Аксельрода

Уроженець Дніпра почав робити перші кар'єрні кроки ще під час навчання у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. У 2004 він став учасником програми "Шанс" та переміг у програмі "Караоке на майдані".

За часів студентства Володимир подався на "Таврійські ігри", а у 2006 році пробував удачу на Нацвідборі на "Євробачення" і йому вдалося стати одним із чотирьох фіналістів.

Девід Аксельрод зараз (фото: instagram.com/david__axelrod)

Далі за плечима виконавця - участь у фестивалі "Нова хвиля 2007" у Юрмалі, де він представляв Україну у складі гурту "Барселона". Дуету вдалося отримати другу премію.

У 2008 році Ткаченко зайнявся написанням пісень і став випускати авторські композиції. Через кілька років він також став учасником "Х-Фактора", де йому вдалося отримати чотири "так" і протриматися до фіналу. Після цього він також пробував свої сили на проєкті "Танці з зірками" і разом з партнеркою Іриною Лещенко зайняв третє місце.

Що відомо про Девіда Аксельрода (фото: instagram.com/david__axelrod)

Після участі у низці телевізійних програм Аксельрод вирішив узяти творчу паузу й на сцену вже повернувся під своїм теперішнім псевдонімом. Згодом з'ясувалося, що це ім'я не лише сценічне- у паспорті він також став Девідом Аксельродом, а не Володимиром Ткаченком.

За словами зірки, Аксельрод - прізвище його діда, який замінив йому батька. Згодом чоловік зник безвісти, і в такий спосіб, за допомогою зміни імені, співак захотів ушанувати пам'ять рідної людини.

Аксельрод повертався на сцену "Голосу країни" у дев'ятому сезоні, де став півфіналістом у команді Тіни Кароль. У 2020 році він знову приходив на Нацвідбір на "Євробачення" і пройшов у фінал.

Що відомо про особисте життя Девіда Аксельрода

У 2015 році він узяв шлюб з українською продюсеркою Оленою Мозговою, донькою Миколи Мозгового. У шлюбі пари народилася донька Соломія. Майбутні закохані познайомилися ще у 2005 році, але симпатія між ними з'явилася не одразу.

Олена Мозгова, Девід Аксельрод і їхня донька Соломія(фото: instagram.com/david__axelrod)

Що відомо про життя Девіда Аксельрода зараз

Після початку повномасштабної війни разом з обраницею знаменитість відкрив благодійний фонд під назвою "Дякую". Також стало відомо, що виконавець залучився до лав тероборони.

Про це він повідомляв у своїх соцмережах та показував відповідні фото. Наприклад, у квітні 2022 року артист коментував свою службу в одному з дописів.

"Сьогодні взяв у своїй теробороні звільнювальну та поїхав заспівав із колегами частини хлопців, які звільняли Київщину", - говорив він.

Девід Аксельрод записувався в тероборону (фото: instagram.com/david__axelrod)

Того ж року Аксельрод презентував композицію "Захисники", присвячену українським воїнам.

Однак зараз співак практично не веде свої соцмережі, адже крайні його дописи датуються ще минулим роком.

Що стосується Мозгової, то вона теж практично не згадує обранця у мережі. Лише влітку минулого року продюсерка вітала партнера з днем народження.

У вересні минулого року Аксельрод виконував пісню, написану на його музику, а слова - Олени. Композиція має назву "Я повернусь" і була написана ще в 2015 році після загибелі командира "Золотої роти Айдару" Сашка Італійця. Саме це - наразі крайній допис зірки у його блозі в Instagram.

До слова, за сторінкою знаменитості стежать понад 15 тисяч користувачів.