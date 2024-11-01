Что стало с Алексеем Кузнецовым - первым победителем "Х-Фактора", который уехал в США

Алексей Кузнецов - украинский исполнитель, победитель первого шоу "Х-фактор", которое вышло на экраны в 2010 году. Сейчас он вместе с семьей живет в Нью-Йорке и в соцсетях делится подробностями своей жизни.

Детальнее о творческом пути звезды и как он выглядит сейчас, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера Алексея Кузнецова

Уроженец города Макеевка, Донецкой области, пришел на "Х-фактор" в 2010 году. На кастинге он исполнил песню Лары Фабиан "Adagio" (Адажио) и попал в выборочный тур. По результатам финального зрительского голосования артист стал победителем, набрав наибольшее количество баллов. Второе место тогда заняла вокалистка Мария Рак.

После победы на музыкальном шоу Алексей подписал контракт с Sony Music Russia, который вскоре был разорван из-за отсутствия деятельности со стороны компании.

Начиная с 2012 года, Кузнецов продолжил профессионально заниматься вокалом, а также посещал разные мастер-классы зарубежных экспертов. Он учился у Джузеппе Саббатини, ездил к преподавателям в Италию и Австрию, стажировался в Венской опере. Благодаря такому опыту звезда знает не только украинский, но и английский, немецкий, итальянский и французский языки.

В 2012 году Кузнецов участвовал в сольных концертах Алессандро Сафины в Киеве в сопровождении симфонического оркестра, где исполнял композиции сольно, а также в трио.

Еще победитель "Х-фактора" принял участие в Ukrainian Fashion Week, самом длинном в мире музыкальном телемарафоне "Пісня об’єднує нас", который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Алексей Кузнецов сегодня (фото: instagram.com/alexeikuznietsov)

Кроме того, Алексею доверяли исполнение национального гимна во время открытой тренировки сборной Украины на "Евро-2012". Он также пел гимн перед боем за звание чемпиона мира по версии WBA, в День независимости Украины в США, а также - на праздновании 20-летия Федерации футбола Украины.

Своими выступлениями звезда поздравлял с 80-летием Донецкую область и выступал на юбилее Пьера Кардена. В 2015 году Кузнецов дал свой первый концерт в Гуанчжоу, Китай.

Другие увлечения звезды

Профессиональное занятие вокалом не помешало Алексею выбрать для себя и другие хобби, среди которых бокс. В 17 лет он стал мастером спорта по этому направлению. В 2014 году Кузнецов участвовал в установлении рекорда Украины по приседаниям. Также он увлекается кроссфитом, и на первых соревнованиях в Киеве ему удалось занять четвертое место.

Кузнецов также увлекается спортом (фото: instagram.com/alexeikuznietsov)

Мужчина женат на артистке балета Екатерине Семеновой. Вместе с ней и сыном он проживает в США. Екатерина - подруга его младшей сестры.

Кузнецов вместе с женой воспитывает сына (фото: instagram.com/alexeikuznietsov)

О позиции касательно войны в Украине

Артист продемонстрировал проукраинские взгляды с самого начала полномасштабного вторжения, заявив, что поддерживает родную страну и занимается волонтерством. Он создал благотворительный фонд Help Ukraine и по-прежнему продолжает напоминать о войне в своих соцсетях.

Мама певца в начале войны оставалась на оккупированной территории в Донбассе. В сети появлялась информация о том, что сын пытался ее забрать, однако она отказалась. На данный момент остается неизвестным, выехала ли женщина оттуда.

кадры из соцсетей Алексея (фото: instagram.com/alexeikuznietsov)

За страницей Алексея в Instagram следят более 40 тысяч подписчиков. В блоге он демонстрирует занятия спортом, прогулки с семьей и делится красивыми кадрами, сделанными в США. Страницу Кузнецов ведет на английском языке, также в блоге есть посты, посвященные сборам в поддержку украинской армии.

Кузнецов занимается благотворительностью (фото: instagram.com/alexeikuznietsov)