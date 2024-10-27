Співає і працює стоматологом: як зараз виглядає переможниця "Шансу" Олеся Киричук (фото)

Олеся Киричук - українська виконавиця, яка перемогла у сьомому сезоні "Шанс". Вона виконала складну пісню Лари Фабіан у фіналі та зібрала рекордну кількість глядацьких голосів.

Що відомо про співачку зі Львова, як вона виглядає та як поєднує творчу кар'єру з роботою стоматолога - читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Кар'єра Олесі Киричук

Майбутня зірка, народилася у родині медиків. Тому після закінчення школи вона вступила на факультет стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і стала успішним стоматологом. Проте Олеся, так само як і родина, любила музику, а тому також вона закінчила Львівську музичну школу імені Соломії Крушельницької.

У 16 років співачка записала першу пісню під назвою "Музика". Ще - співала в ансамблі Лесі Салістри "Галицька перлина".

Олеся Киричук - переможниця "Шансу" (7 сезон) (фото: facebook артистки)

"Шанс" та подальша кар'єра

У 2006 році Киричук зрозуміла, що таке популярність, адже перемогла у вищезгаданому шоу "Шанс". Тоді вона вразила не лише музичного продюсера Ігоря Кондратюка, але й шанувальників, адже зібрала понад 70 тисяч глядацьких голосів.

У 2012 році артистка пробувала свої сили на "Голосі країни", де її зірковим тренером був Олег Скрипка, проте там їй вдалося протриматися не так довго. Того ж року вона презентувала композицію "Як ти мене знайдеш": пісня одразу сподобалася фанам і стала хітом. Тому згодом був випущений і кліп на неї.

У 2014 році виконавиця дала масштабний концерт у Львівському оперному театрі під назвою, як і вищезгадана пісня. Пізніше вона випустила зворушливу композицію "Тато".

У 2016 році знаменитість почала працювати з продюсерською компанією "Shulyar Artists", а згодом з новою сольною програмою "Золоте українське ретро" виступала у Львові та Києві. Також Киричук випустила спільні музичні роботи з лідером гурту "Мері" Віктором Винником. У 2010 він став автором її пісень та саундпродюсером.

Кар'єра стоматолога

Киричук вдалося успішно поєднати абсолютно дві різні сфери - співи та стоматологію.

"Серед моїх пацієнтів чимало стоматологів і це говорить про мій високий професійний рівень. Вже з третього курсу навчання на стоматологічному факультеті почала практикувати. Але навчання у цій сфері не закінчується ніколи, адже сфера стоматології постійно вдосконалюється. Тому я постійно відвідую курси для підвищення кваліфікації", - коментувала вона свою роботу.

Олеся Киричук - стоматолог (фото: facebook артистки)

Ба більше, Віктор Винник також звертався до Киричук як до стоматолога і залишився задоволений якістю її послуг.

"Ми з Олесею познайомились на сцені. Багато років співпрацювали. Але одного дня вона звернула увагу на мої зуби, мовляв, тут є над чим попрацювати. І я довірився Олесі. Люблю посміхатися, тому повинен дбати про посмішку. Тішусь, що моя подруга Олеся Киричук виявилась не лише професіоналом на сцені, а й професійним стоматологом", - говорив музикант.

У 2021 році стоматолог-ортопед відкрила власний стоматологічний центр у Львові.

Особисте життя

Зі своїм обранцем співачка Мар'яном Криськувим, який є музикантом і власником львівської звукозаписувальної студії, познайомилася на весіллі їхнього спільного друга.

Виконавиця казала, що це не було кохання з першого погляду, але чоловік підкорив її своєю любов'ю до музики та незвичайним баченням світу. Пара зустрічалася кілька років, перш ніж піти під вінець.

"У наших стосунках було все: багато любові та чимало труднощів, але ми разом змогли подолати негаразди й зрозуміти, що хочемо бути разом", - ділилася музикантка.

У 2018 році вони узаконили свої стосунки, а у 2022-му стали батьками - у закоханих народився син Устим.

Олеся Киричук одружена і виховує сина (фото: facebook артистки)

Соцмережі

Олеся Киричук наразі не є надто активною у мережі - і її крайня публікація в Facebook датована ще вереснем 2019 року. Проте на сторінці співачки можна знайти архівні кадри з виступів, а також знімки, що стосуються її стоматологічної кар'єри.

кадри з соцмереж Олесі Киричук (фото: facebook артистки)