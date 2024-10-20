Що стало з Олександром Воєвуцьким - зіркою 2000-х, який підкорив шоу "Караоке на Майдані" і "Шанс" (фото)

Олександр Воєвуцький - український музикант, який переміг у шоу "Караоке на Майдані" та проєкті "Шанс" . Він також є молодшим братом Ігоря Воєвуцького, колишнього учасника гурту "Авіатор", а нині військовослужбовця .

Кар'єра Олександра Воєвуцького

Свій музичний шлях він розпочав із перемоги в програмі "Караоке на Майдані", де заспівав з Олександром Пономарьовим. Пізніше артист взяв участь у програмі "Шанс" - у другому сезоні, який вийшов на екрани у 2004 році. Також він пробував свої сили на "Голосі країни". Після перемоги на "Шансі" Олександр почав записувати пісні та знімати кліпи, і його популярність стрімко зростала.

Олександр Воєвуцький переміг на "Шансі" (фото: facebook.com/TerytoriaA)

В одному зі своїх інтерв'ю співак розповів, що близько року працював з Миколою Тищенком. Згодом його продюсуванням зайнявся старший брат Ігор, і їхня співпраця призвела до випуску кількох спільних композицій.

У 2012 році Олександр взяв участь у "Голосі країни" та потрапив у команду Олександра Пономарьова. Зірковий тренер зі спини не впізнав музиканта, оскільки його голос з часів "Караоке на Майдані" помітно змінився.

Між Олександрами були конфліктні ситуації під час "Голосу". Здобути перемогу ще і в цьому проєкті Воєвуцькому не вдалося.

Артист мав стрімку популярність у минулому (фото: facebook.com/TerytoriaA)

В якийсь момент свого життя музикант зіткнувся з фінансовою кризою. Щоб покращити ситуацію, він почав писати пісні та продавати їх, спочатку за 200 доларів, а згодом суми почали зростати. Олександр - автор пісень для Ірини Білик, Віталія Козловського, Олі Полякової, Катерини Бужинської, гурту "Авіатор" та інших виконавців. Він писав хіти також для деяких російських зірок.

Олександр Воєвуцький сьогодні

Наразі про знаменитість не так багато інформації, і він практично не з'являється у публічному просторі, адже не веде соцмережі. У 2020 році стало відомо, що Олександр разом із дружиною переїхав з Києва до Житомира.

Там він нібито створив невеликий кавовий бізнес, відкрив клінінгову компанію, а також став громадським діячем і кандидатом у депутати Житомирської міської ради від "Партії розвитку громад".

Олександр Воєвуцький родом з Житомира (фото: facebook.com/TerytoriaA)

Під час повномасштабного вторгнення артист разом із дружиною та трьома дітьми виїхав до Польщі. За кордоном у нього народилася четверта дитина. Деякі деталі про Олександра розповів його старший брат Ігор.

"Олександр залучений як волонтер. Він виїхав із сім’єю за кордон – у Сашка на початок повномасштабної війни дружина була вагітна четвертою дитиною. В нього три доньки, йому не можна було тут залишатися", - говорив Воєвуцький-старший.

"Ми всі йому сказали, щоб він обов’язково виїжджав і був зі своїми дітьми. Він мені допомагає, від початку допомагав – багато передав потрібних речей, допомагав фінансово. Зараз він ще в Польщі, в нього народилася четверта донька, він із сім'єю поки там живе", - додав також музикант, волонтер і військовослужбовець.

Олександр Воєвуцький разом з дружиною живе за кордоном (скриншоти)