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Екс-соліст гурту "Авіатор" вступив до лав ЗСУ

П'ятниця 16 серпня 2024 10:40
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Екс-соліст гурту "Авіатор" вступив до лав ЗСУ Ігор Воєвуцький (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак та екс-учасник гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький приєднався до лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку виконавця.

Так, артист опублікував фото, де він зображений у військовій формі.

Він розповів, що служитиме на фронті як військовий рятувальник. Воєвуцький вже пройшов курс із надання допомоги пораненим у бойових умовах (ТССС) і успішно склав іспит на фізичну підготовку.

"Пройшов курс ТССС і склав іспит на бійця-рятувальника! Це був один з найскладніших іспитів у моєму житті! Особливо фізично! Практику приймають у максимально фізичновиснаженого бійця і під постійним психологічним тиском! Загалом за цей день зробив близько 700 відтискань, не рахуючи присідань зі зброєю і постійних планок", - написав співак.

Екс-соліст гурту &quot;Авіатор&quot; вступив до лав ЗСУ

Ігор Воєвуцький (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)

Воєвуцький також закликав своїх підписників долучитися до збору коштів для придбання особистих предметів першої необхідності.

"Залишилося розібратися із броником, взуттям і активними навушниками", – зазначив військовослужбовець.

Хто такий Ігор Воєвуцький

Воєвуцький здобув популярність як учасник гурту "Авіатор", створеного у 2005 році у Києві. Найбільшу популярність колективу принесли російськомовні хіти "Возвращайся", "Мания", "Подарок", "Берега" і "За тобой".

У 2018-му Воєвуцький пішов із гурту.

Він одружений, і разом із дружиною Іванною виховує сина, який народився навесні 2022 року, а також 17-річну доньку.

Екс-соліст гурту &quot;Авіатор&quot; вступив до лав ЗСУ

Ігор Воєвуцький (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)

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