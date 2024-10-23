Що стало з Олегом Філімоновим - зіркою "Джентльмен-шоу", який заявляв про готовність піти на фронт

Кар'єра Олега Філімонова

Уродженець Миколаєва виріс у сім'ї історика та філологині. Після закінчення Одеського університету імені Мечникова він захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук, який нині прирівнюється до ступеня доктора філософії в галузі мовознавства.

Близько 20 років зірка викладав у цьому ж університеті та завідував кафедрою романо-германської філології, проте потім вирішив піти з вишу.

Олегу Філімонову 72 роки (фото: facebook.com/deputatOlegFilimonovOMR)

Окрім того, Філімонов має і політичну кар'єру. У 2020 році він балотувався на посаду міського голови Одеси. Того ж року він взяв інтерв'ю у Володимира Зеленського під час його приїзду до міста.

А ще - артист займався бізнесом, що дозволило йому придбати нерухомість в Одесі на березі моря. Він займався прокатом металу та продажем музичних платівок, але через "піратів" цю справу довелося закрити. Пізніше шоумен відкрив мережу кінотеатрів.

Про рідну Одесу Філімонов відгукується з теплом і каже, що він є "продуктом цього міста".

"Мене Одеса виростила, виховала та оженила. Все життя пов'язане з цим містом. Я - продукт Одеси. Нарешті з'явився шанс зробити щось хороше для неї", - зазначив Олег в одному зі своїх інтерв'ю.

Окрім творчої, Філімонов також займався політичною діяльністю та підприємницькою діяльністю (фото: facebook.com/deputatOlegFilimonovOMR)

Громадянська позиція Олега Філімонова

У 2013 році він підтримав Революцію Гідності й чітко заявив, що є патріотом рідної країни. Більше того, у 2014 році, коли РФ окупувала Крим та вторглася на Донбас, гуморист заявив, що припиняє виступи у країні-агресорці. Також він сказав, що у разі крайньої необхідності буде готовий стати на захист рідної країни.

"Це моя принципова позиція. Якби поїхав туди виступати тепер, коли в нас іде війна, це було б непорядно. Не маю права туди їхати й там виступати. Ні за які гроші! Ті люди топчуть нашу країну - у Криму і на Донбасі, а я поїду і виступатиму там, ніби нічого такого не відбувається?!" - казав гуморист.

"Часто буваю в шпиталях, виступаю перед пораненими бійцями, бачу те, що відбувається. Бачу, які хлопці захищають нашу землю. Ми повинні їм низько кланятися і дякувати Всевишньому, що такі люди є в Україні. Тому що вони не дали можливості прийти до Одеси так званому "російському світу" і топтати нашу землю далі на Київ. Якби, не дай Боже, щось трапилося гірше, я вмію стріляти й піду захищати Україну", - також зазначав він.

Після початку повномасштабного вторгнення знаменитість разом із рідними виїхав до Чехії. Не виключено, що це пов'язано з трагедією, яка сталася у родині в травні 2021 року - на спортивному майданчику помер онук Олега Філімонова, 15-річний Еван. Йому різко стало погано.

Аби підтримати свою доньку Карину та молодшу онуку, чоловік вивіз сім'ю за межі країни. До Одеси він приїхав лише через півтора року.

Філімонов зі своїм онуком, який помер (фото: facebook.com/deputatOlegFilimonovOMR)

У 2016 році Філімонов почав говорити українською, хоча до цього мав доволі неоднозначну позицію щодо цієї теми.

"Я дуже хочу вивчити українську мову, дуже люблю її, я живу в Україні. В Америці я розмовляю англійською, у Франції - французькою, в Італії - зараз вчу італійську і намагаюся розмовляти нею, тому природно, що на своїй Батьківщині маю розмовляти українською!" - пояснював шоумен.

Скандали

У період перебування в Чехії, він давав концерти, і на тлі цього його критикували, адже люди обурювалися тим фактом, що він виступав з російськомовним контентом.

У відповідь Філімонов спростував звинувачення на свою адресу та заявив, що збирав кошти на підтримку української армії.

Ім'я шоумена також пов'язане з кількома іншими скандалами: він знімався в одному кліпі з уродженцями Одеси, але пропагандистами - Нонною Гришаєвою та Юрієм Стояновим, а також долучився до зйомок у стрічці Маргарити Симоньян та її чоловіка Тиграна Кеосаяна "Кримський міст", яка розповідає про "возз'єднання" Криму і Росії.

З іменем гумориста пов'язано кілька скандалів (фото: facebook.com/deputatOlegFilimonovOMR)

Особисте життя Олега Філімонова

Наразі знаменитість одружений вдруге. Його обраниця - Лариса, чемпіонка УРСР з настільного тенісу. Вони побралися у 1980 році. Старша донька Олега від першого шлюбу мешкає у США та виховує двох доньок - Марселу і Вів'єн Лі. Молодша донька Карина, про яку вже згадувалося вище, шість років жила у США, а згодом повернулася до Одеси.