Що стало з Олегом Філімоновим - зіркою "Джентльмен-шоу", який заявляв про готовність піти на фронт

Олег Філімонов - український гуморист, доктор філологічних наук, підприємець, педагог, а також учасник команди КВК "Одеські джентльмени" та ведучий телепередачі "Джентльмен-шоу".
Про життя 72-річного шоумена сьогодні, читайте детально у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Уродженець Миколаєва виріс у сім'ї історика та філологині. Після закінчення Одеського університету імені Мечникова він захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук, який нині прирівнюється до ступеня доктора філософії в галузі мовознавства.
Близько 20 років зірка викладав у цьому ж університеті та завідував кафедрою романо-германської філології, проте потім вирішив піти з вишу.
Окрім того, Філімонов має і політичну кар'єру. У 2020 році він балотувався на посаду міського голови Одеси. Того ж року він взяв інтерв'ю у Володимира Зеленського під час його приїзду до міста.
А ще - артист займався бізнесом, що дозволило йому придбати нерухомість в Одесі на березі моря. Він займався прокатом металу та продажем музичних платівок, але через "піратів" цю справу довелося закрити. Пізніше шоумен відкрив мережу кінотеатрів.
Про рідну Одесу Філімонов відгукується з теплом і каже, що він є "продуктом цього міста".
"Мене Одеса виростила, виховала та оженила. Все життя пов'язане з цим містом. Я - продукт Одеси. Нарешті з'явився шанс зробити щось хороше для неї", - зазначив Олег в одному зі своїх інтерв'ю.
У 2013 році він підтримав Революцію Гідності й чітко заявив, що є патріотом рідної країни. Більше того, у 2014 році, коли РФ окупувала Крим та вторглася на Донбас, гуморист заявив, що припиняє виступи у країні-агресорці. Також він сказав, що у разі крайньої необхідності буде готовий стати на захист рідної країни.
"Це моя принципова позиція. Якби поїхав туди виступати тепер, коли в нас іде війна, це було б непорядно. Не маю права туди їхати й там виступати. Ні за які гроші! Ті люди топчуть нашу країну - у Криму і на Донбасі, а я поїду і виступатиму там, ніби нічого такого не відбувається?!" - казав гуморист.
"Часто буваю в шпиталях, виступаю перед пораненими бійцями, бачу те, що відбувається. Бачу, які хлопці захищають нашу землю. Ми повинні їм низько кланятися і дякувати Всевишньому, що такі люди є в Україні. Тому що вони не дали можливості прийти до Одеси так званому "російському світу" і топтати нашу землю далі на Київ. Якби, не дай Боже, щось трапилося гірше, я вмію стріляти й піду захищати Україну", - також зазначав він.
Після початку повномасштабного вторгнення знаменитість разом із рідними виїхав до Чехії. Не виключено, що це пов'язано з трагедією, яка сталася у родині в травні 2021 року - на спортивному майданчику помер онук Олега Філімонова, 15-річний Еван. Йому різко стало погано.
Аби підтримати свою доньку Карину та молодшу онуку, чоловік вивіз сім'ю за межі країни. До Одеси він приїхав лише через півтора року.
У 2016 році Філімонов почав говорити українською, хоча до цього мав доволі неоднозначну позицію щодо цієї теми.
"Я дуже хочу вивчити українську мову, дуже люблю її, я живу в Україні. В Америці я розмовляю англійською, у Франції - французькою, в Італії - зараз вчу італійську і намагаюся розмовляти нею, тому природно, що на своїй Батьківщині маю розмовляти українською!" - пояснював шоумен.
У період перебування в Чехії, він давав концерти, і на тлі цього його критикували, адже люди обурювалися тим фактом, що він виступав з російськомовним контентом.
У відповідь Філімонов спростував звинувачення на свою адресу та заявив, що збирав кошти на підтримку української армії.
Ім'я шоумена також пов'язане з кількома іншими скандалами: він знімався в одному кліпі з уродженцями Одеси, але пропагандистами - Нонною Гришаєвою та Юрієм Стояновим, а також долучився до зйомок у стрічці Маргарити Симоньян та її чоловіка Тиграна Кеосаяна "Кримський міст", яка розповідає про "возз'єднання" Криму і Росії.
Наразі знаменитість одружений вдруге. Його обраниця - Лариса, чемпіонка УРСР з настільного тенісу. Вони побралися у 1980 році. Старша донька Олега від першого шлюбу мешкає у США та виховує двох доньок - Марселу і Вів'єн Лі. Молодша донька Карина, про яку вже згадувалося вище, шість років жила у США, а згодом повернулася до Одеси.
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Для написання матеріалу були використані джерела: інформація про Філімонова з Вікіпедії, його сторінка у Facebook, інтерв'ю гумориста Соні Кошкіній (2020 рік), YouTube-каналу SALTAN, а також газеті "Високий замок" (2018 рік).