Что стало с Олегом Филимоновым - звездой "Джентльмен-шоу", который заявлял о готовности пойти на фронт

Карьера Олега Филимонова

Уроженец Николаева вырос в семье историка и филолога. После окончания Одесского университета имени Мечникова он защитил диссертацию и получил степень кандидата филологических наук, который ныне приравнивается к степени доктора философии в области языкознания.

Около 20 лет звезда преподавал в этом же университете и заведовал кафедрой романо-германской филологии, однако потом решил уйти с вуза.

Олегу Филимонову 72 года (фото: facebook.com/deputatOlegFilimonovOMR)

Кроме того, у Филимонова есть и политическая карьера. В 2020 году он баллотировался в должность городского головы Одессы. В том же году он взял интервью у Владимира Зеленского во время его приезда в город.

А еще - артист занимался бизнесом, что позволило ему приобрести недвижимость в Одессе на берегу моря. Он занимался прокатом металла и продажей музыкальных пластинок, но из-за "пиратов" это дело пришлось закрыть. Позже шоумен открыл сеть кинотеатров.

О родной Одессе Филимонов отзывается с теплом и говорит, что он является "продуктом этого города".

"Меня Одесса вырастила, воспитала и женила. Вся жизнь связана с этим городом. Я - продукт Одессы. Наконец-то появился шанс сделать что-то хорошее для нее", - отметил Олег в одном из своих интервью.

Помимо творческой, Филимонов также занимался политической и предпринимательской деятельностью (фото: facebook.com/deputatOlegFilimonovOMR)

Гражданская позиция Олега Филимонова

В 2013 году он поддержал Революцию Достоинства и четко заявил, что является патриотом родной страны. Более того, в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым и вторглась в Донбасс, юморист заявил, что прекращает выступления в стране-агрессоре. Также он сказал, что в случае крайней необходимости будет готов встать на защиту родной страны.

"Это моя принципиальная позиция. Если бы поехал туда выступать теперь, когда у нас идет война, это было бы непорядочно. Не имею права туда ехать и там выступать. Ни за какие деньги! Эти люди топчут нашу страну - в Крыму и на Донбассе, а я поеду и буду выступать там, будто ничего такого не происходит?!" - говорил юморист.

"Часто бываю в госпиталях, выступаю перед ранеными бойцами, вижу происходящее. Вижу, какие ребята защищают нашу землю. Мы должны им низко кланяться и благодарить Всевышнего, что такие люди есть в Украине. Потому что они не дали возможности прийти в Одессу так называемому "русскому миру" и топтать нашу землю дальше на Киев. Если, не дай Бог, что -то случилось хуже, я могу стрелять и пойти, чтобы защитить Украину", - сказал он также.

После начала полномасштабного вторжения знаменитость вместе с родными выехал в Чехию. Не исключено, что это связано с трагедией, произошедшей в семье в мае 2021 года - на спортивной площадке умер внук Олега Филимонова , 15-летний Эван. Ему резко стало плохо.

Чтобы поддержать свою дочь Карину и младшую внучку, мужчина вывез семью за пределы страны. В Одессу он приехал только спустя полтора года.

Филимонов со своим внуком, жизнь которого оборвалась (фото: facebook.com/deputatOlegFilimonovOMR)

В 2016 году Филимонов начал говорить по-украински, хотя до этого имел довольно неоднозначную позицию по этому поводу.

"Я очень хочу выучить украинский язык, очень люблю его, я живу в Украине. В Америке я разговариваю на английском, во Франции - на французском, в Италии - сейчас учу итальянский и пытаюсь разговаривать на нем, поэтому естественно, что на своей Родине должен разговаривать на украинском! " - объяснял шоумен.

Скандалы

В период пребывания в Чехии он давал концерты, и на фоне этого его критиковали, ведь люди возмущались тем фактом, что он выступал с русскоязычным контентом.

В ответ Филимонов опроверг обвинения в свой адрес и заявил, что собирал средства в поддержку украинской армии.

Имя шоумена также связано с несколькими другими скандалами: он снимался в одном клипе с уроженцами Одессы, но пропагандистами - Нонной Гришаевой и Юрием Стояновым, а также присоединился к съемкам в ленте Маргариты Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна "Крымский мост", которая рассказывает о "воссоединении" Крыма и России.

С именем юмориста связано несколько скандалов (фото: facebook.com/deputatOlegFilimonovOMR)

Личная жизнь Олега Филимонова

Знаменитость женат второй раз. Его избранница - Лариса, чемпионка УССР по настольному теннису. Они пошли под венец в 1980 году. Старшая дочь Олега от первого брака проживает в США и воспитывает двух дочерей - Марселу и Вивьен Ли. Младшая дочь Карина, о которой уже упоминалось выше, шесть лет жила в США, а затем вернулась в Одессу.