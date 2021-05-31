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У юмориста Олега Филимонова умер 15-летний внук

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 мая 2021 03:50
У юмориста Олега Филимонова умер 15-летний внук Фото: Эван играл в баскетбол и внезапно умер(Олег Филимонов / Facebook)
Автор: Даша Харченко

У юмориста и бывшего кандидата в мэры Одессы от партии "Слуга народа" Олега Филимонова умер внук. Ему было 15 лет.

Об этом Филимонов написал в своем Facebook.

По его словам, внуку Эвану Григору стало плохо во время игры в баскетбол.

"Друзья, у меня в семье случилось большое горе. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - сообщил Филимонов.

В октябре 2020 года президентская политсила "Слуга народа" выдвигала Олега Филимонова в мэры Одессы. Что известно о нем, читайте в материале РБК-Украина.

На днях в Днепропетровской области ночью произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли четыре человека.

Напомним, под Киевом в ДТП погиб украинский военный. Мерседес на скорости около 100 километров в час ударил в его авто.

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