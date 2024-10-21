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Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось "пішки ходив під стіл"

Понеділок 21 жовтня 2024 18:29
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Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось "пішки ходив під стіл" Дмитро Суржиков, Даша Трегубова та Павло Текучев (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

20 років - чималий термін, і саме стільки провів у комі головний герой серіалу "Коп з минулого", якого зіграв актор Дмитро Суржиков. За цей час можна встигнути подорослішати, побудувати кар'єру та просто стати іншою людиною.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Суржиков, Даша Трегубова та інші зірки серіалу розповіли, що вони робили та як виглядали 20 років тому.

Дмитро Суржиков - майор Долін

На початку "нульових", приблизно 20 років тому, актор, який зіграв Олега Доліна, вже починав кар'єру. І вже скоро Суржикова помітили.За декілька років він став відомим і впізнаваним актором українського кіно.

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Суржиков в молодості (фото надане прес-службою)

І нині Суржиков має чималий досвід роботи в театрі, а також престижні кіно- і театральні нагороди. В серіалі головному герою Дмитра довелося не тільки ловити злочинців, а й прилаштовуватися до реальності, вивчаючи дещо нове, а також заново налагоджувати особисте життя і стосунки з рідними.

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Актор Дмитро Суржиков (фото: instagram.com/dmitry_surzhykov)

Даша Трегубова - жінка-вамп Малиновська

Вона росла творчою та артистичною дитиною, закінчила музичну школу з класу фортепіано, але бачила себе тільки режисеркою. Трохи більше 20 років тому юна Даша пришла на телебачення, де і залишилась, зробивши блискучу кар’єру. Паралельно вона знімалась в серіалах і кіно як акторка

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Даша Трегубова у дитинстві та в студентські часи (фото надане прес-службою)

У героїні Даші, психологині Тетяни Малиновської, яка допомагає Доліну краще зрозуміти себе в сучасному житті, буде дуже цікава і непроста жіноча доля.

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Як зараз виглядає Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Павло Текучев - інтелігентний Сироїд

20 років тому артист не тільки мріяв про акторську роботу, але й робив свої перші кроки. І, як помітно на фото, вже тоді Текучев любив перевтілюватися у деяких улюблених героїв.

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Текучев 20 років тому (фото надане прес-службою)

У серіалі Павло зіграв напарника головного героя - Андрія Сироїда. Він - повна протилежність Доліна: сучасний, інтелігентний і діє тільки в рамках закону. Сам актор якось зізнався, що ніколи не став би працювати з таким напарником, як майор.

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Суржиков та Текучев (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)

Таня Злова - донька Доліна з минулого

В цій маленькій дівчинці неможливо впізнати сучасну молоду акторку Таню Злову, яка зіграла роль доньки копа - Юлі. В дитинстві вона багато мріяла про майбутнє, хотіла стати і вчителькою, і шеф-кухарем, але пішла вчитися на журналістку.

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Таня Злова у дитинстві (фото надане прес-службою)

Проте згодом доля усе ж таки привела Злову на знімальний майданчик: зараз вона впізнавана молода зірка українського кіно. І Таня якось зізналась, що на майданчику серіалу "Коп з минулого" відчуває себе, ніби у справжній родині.

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Акторка Злова (фото: instagram.com/taniazlova)

Ольга Гришина - улюблена дружина копа

Ксенію, єдину дружину поліцейського Доліна, зіграла відома акторка Ольга Гришина. В дитинстві вона мріяла стати балериною і декілька років наполегливо займалася, проте через травму улюблене зайняття довелося залишити.

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Ольга Гришина 20 років тому (фото надане прес-службою)

І хоча потім вона стала студенткою політеху, все ж знялася в кіно, що й вирішило її долю. В серіалі у Ксенії і Доліна стосунки будуть розвиватися дуже цікаво, здається, це той випадок, коли люди до кінця життя любитимуть одне одного.

Як Трегубова, Суржиков та інші зірки серіалів виглядали 20 років тому. Хтось &quot;пішки ходив під стіл&quot;

Гришина зараз (фото: instagram.com/o.grishina_)

Прем'єрні 3 і 4 сезони детективу "Коп з минулого" можна подивитися на каналі ICTV2, з вівторка по четвер о 20:00.

До слова, раніше вийшло інтерв'ю з Дмитром Суржиковим, який висловився про артистів-втікачів, війну та медійні скандали.

Окрім цього, нещодавно акторка Даша Трегубова відверто розповіла про гонорари, доньку та особисте життя.

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