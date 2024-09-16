ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що стало з корейським співаком PSY - автором вірусної пісні "Опа Гангам Стайл"

Понеділок 16 вересня 2024 08:15
UA EN RU
Що стало з корейським співаком PSY - автором вірусної пісні "Опа Гангам Стайл" PSY (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

PSY і його хіт "Gangnam Style" залишилися в пам'яті всіх, хто у 2012 році хоча б іноді слухав радіо або заходив в інтернет. Феномен енергійного корейського артиста, чия пісня миттєво врізалася у свідомість, був по-справжньому вражаючим. Однак PSY зник з поля зору так само стрімко, як і з'явився.

Де він зараз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

На одному тільки хіті "Gangnam Style" PSY (читається як Сай, справжнє ім'я - Пак Че Сан) заробив близько п'яти мільйонів доларів. Кліп, де він, одягнений як елегантний денді з ідеальним проділом і серйозним обличчям, зображує перегони на невидимому коні, досі продовжує набирати перегляди.

У 2012 році, всього за кілька місяців, відео на YouTube зібрало понад мільярд переглядів, встановивши світовий рекорд. Наразі лічильник переглядів уже наближається до позначки в 5,2 мільярда!

Під впливом грандіозного успіху PSY YouTube довелося навіть переписувати свій програмний код, оскільки платформа від початку не була розрахована на такі астрономічні цифри переглядів.

Це відео стало неперевершеною вершиною кар'єри PSY, хоча після нього він випустив ще кілька яскравих хітів. Але у 2018 році чарівний кореєць несподівано зник зі всіх радарів.

Як з'ясувалося, причиною стало завершення контракту з агентством YG Entertainment, яке представляло Пак Че Сана з 2010 року. Співак створив власну агенцію, проте з невідомих причин припинив писати та записувати нові пісні.

Що стало з корейським співаком PSY - автором вірусної пісні &quot;Опа Гангам Стайл&quot;

Що стало з корейським співаком PSY - автором вірусної пісні &quot;Опа Гангам Стайл&quot;

PSY (фото: instagram.com/42psy42)

Він влаштувався в лос-анджелеському районі Беверлі-Гіллз разом із дружиною, віолончелісткою Ю Хьо Йон, і їхніми доньками-близнюками. PSY не з'являвся на публіці, не давав інтерв'ю і вів закрите життя.

Як з'ясувалося, всі ці роки він готував своє повернення! Навесні 2022 року вийшов його новий альбом із лаконічною назвою *9th* - "Дев'ятий". Одним із потенційних хітів стала пісня *That That*, записана у співпраці з Suga з BTS.

Наразі Пак Че активно гастролює Південною Кореєю з новою програмою, збираючи стадіони.

Що стало з корейським співаком PSY - автором вірусної пісні &quot;Опа Гангам Стайл&quot;

Що стало з корейським співаком PSY - автором вірусної пісні &quot;Опа Гангам Стайл&quot;

PSY (фото: instagram.com/42psy42)

Раніше ми розповідали, де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою.

Також подивіться, як виглядає переможець "Фабрики зірок-4" Олексій Матіас.

Для написання матеріалу було використано такі джерела: Wikipedia, Instagram-сторінка PSY.

Читайте РБК-Україна в Google News
Корея Співаки Зірки
NEWS
Вночі ППО знищила навколо Києва майже 20 "Шахедів"
Вночі ППО знищила навколо Києва майже 20 "Шахедів"