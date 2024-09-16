Что стало с корейским певцом PSY - автором вирусной песни "Опа Гангам Стайл"

PSY и его хит "Gangnam Style" остались в памяти всех, кто в 2012 году хотя бы иногда слушал радио или заходил в интернет. Феномен энергичного корейского артиста, чья песня мгновенно врезалась в сознание, был по-настоящему поразительным. Однако PSY исчез из виду так же стремительно, как и появился.

Где он сейчас - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

На одном только хите "Gangnam Style" PSY (читается как Сай, настоящее имя - Пак Че Сан) заработал около пяти миллионов долларов. Клип, где он, одетый как элегантный денди с идеальным пробором и серьезным лицом, изображает гонки на невидимом коне, продолжает набирать просмотры.

В 2012 году, всего за несколько месяцев, видео на YouTube собрало более миллиарда просмотров, установив мировой рекорд. Пока счетчик просмотров уже приближается к отметке в 5,2 миллиарда!

Под влиянием грандиозного успеха PSY YouTube пришлось даже переписывать свой программный код, поскольку платформа изначально не рассчитана на такие астрономические цифры просмотров.

Это видео стало неотразимой вершиной карьеры PSY, хотя после него он выпустил еще несколько ярких хитов. Но в 2018 году волшебный кореец неожиданно исчез со всех радаров.

Как выяснилось, причиной стало завершение контракта с агентством YG Entertainment, представлявшее Пак Че Сана с 2010 года. Певец создал собственное агентство, однако по неизвестным причинам прекратил писать и записывать новые песни.

PSY (фото: instagram.com/42psy42)

Он устроился в лос-анджелесском районе Беверли-Гиллз вместе с женой, виолончелисткой Ю Хьо Йон, и их дочерьми-близнецами. PSY не появлялся на публике, не давал интервью и вел закрытую жизнь.

Как выяснилось, все эти годы он готовил свое возвращение! Весной 2022 вышел его новый альбом с лаконичным названием *9th* - "Девятый". Одним из потенциальных хитов стала песня That That, записанная в сотрудничестве с Suga с BTS.

В настоящее время Пак Че активно гастролирует по Южной Корее с новой программой, собирая стадионы.

PSY (фото: instagram.com/42psy42)