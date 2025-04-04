"Що скаже СБУ?" Фільм "раша гудбай" наробив шуму - перші відгуки

Фільм "раша гудбай", який розповідає про перевтілення жертви російської пропаганди в патріотичну українку, викликав чимало обговорень ще до прем'єри. Що ж тепер кажуть глядачі та критики?

Про що фільм "раша гудбай"

Українська комедійна драма розповідає про мешканку Горлівки Риту, яка протягом 10 років прожила в окупації, зокрема у шлюбі з агентом ФСБ. Під впливом російської пропаганди вона стала рупором кремлівських наративів і фейків про Україну.

Події фільму розгортаються у 2023 році. Одного дня, разом з 10-річним сином, жінка змушена тікати й замість Москви опиняється в Ужгороді. Там героїня зіштовхується з реальністю, яка кардинально відрізняється від її уявлень. Так розпочинається процес "деокупації" свідомості українки та переосмислення її ідентичності. Творці назвали свій фільм "щепленням від руського міра".

Головні ролі виконали: Катерина Варченко, Андрій Ісаєнко, Анна Буткевич, Олексій Нагрудний, Віталій Іванченко, Слава Красовська, Артем Мяус, Гриша Горобчук. Також у фільмі знялася донька власника супермаркетів "АТБ" Геннадія Буткевича Анна. Їй дісталась роль сестри головної героїні.

Режисер - Олексій Кирющенко, відомий за роботами "Моя прекрасна няня", "Слуга народу" та "Недотуркані".

Критика до прем'єри

Трейлер, опублікований в лютому 2025 року, отримав суперечливі реакції від громадян. Багатьом не сподобалося, як репрезентують окуповані території, на яких багато хто чекає на звільнення та бере участь в тихих акціях протесту, як от "Жовта стрічка". Тема фільму є болючою для постраждалих від російської агресії, і комедійний жанр вважається недоречним для її висвітлення. Так, до прикладу, співзасновник проєкту "Мобільні лікарі" та переселенець із Маріуполя Олександр Бухтіяр різко відреагував на згадування трагедії Маріуполя та Азовсталі в гумористичному контексті.

"Ви хоча б були на Азовсталі? Ви знаєте, що там відбувалося? Ви знаєте, що відчували люди, які там були? Ви розумієте, що таке на цьому Азовсталі вийти заміж та стати вдовою за три дні? Ви знаєте скільки людей з окупованих територій йшли пішки під бомбами на підконтрольні території України? Ви взагалі розумієте, хто там був? Ви взагалі розумієте скільки людей чекають визволення на Донбасі? Ви взагалі розумієте як знущаються з проявів українського патріотизму там? ВИ ЗНАЙОМІ З ПАРТИЗАНСЬКИМИ РУХАМИ ТА ЖОВТИМИ СТРІЧКАМИ?", - емоційно написав він у Facebook.

Тоді у коментарях люди, зокрема з окупованої Горлівки, згадали про свій непростий шлях і висловили побоювання, що фільм може розділити країну та спотворити сприйняття мешканців тимчасово окупованих територій.

Коментарі під дописом Бухтіяра (скриншот)

Зазнала критики й виконавиця головної ролі Катерина Варченко. Вона відреагувала спокійно, зазначивши, що кожен має право на свою думку. Акторка закликала глядачів спочатку подивитися фільм повністю, а потім вже робити якісь висновки. Чоловік зірки, військовий Анатоль фон Філандра, також заступився за неї з передової.

Катерина Варченко у фільмі "раша гудбай" (скриншот)

Також стало відомо, що "Квартал 95" отримав дозвіл на використання російської мови у фільмі, що теж спровокувало негативні обговорення в мережі.

Перші відгуки про фільм "раша гудбай"

Думки акторів:

Ісаєнко назвав "раша гудбай" патріотичним кіно, що зачіпає непросту тему. Він вважає, що його варто подивитися всім українцям, особливо тим, хто ще не зрозумів зло "русского мира".

Андрій Ісаєнко у фільмі "раша гудбай" (скриншот)

Для Олексія Нагрудного, який втілив на екрані чоловіка головної героїні та агента ФСБ з Горлівки, тема фільму є особисто болюча. Він сам родом з Рубіжного. Має родичів з Бахмута, а його двоюрідний брат з Горлівки є затятим сепаратистом. Саме з нього актор брав певні риси для свого персонажа.

Олексій Нагрудний у фільмі "раша гудбай"

Думки критиків:

Критик Ігор Кромф назвав фільм "жахливим гібридом неякісного ситкому та телевізійної мелодрами", який може стати хіба що "щепленням від хорошого кіно". Він зауважив, що стрічка має надмірний патріотичний кітч, розтягнуті гумористичні сценки та сентиментальні кліше, що нагадує телебачення початку 2010-х. Також фільм "не пропонує рефлексію, а лише недолуго цитує прописні істини". На його думку, представники СБУ представлені настільки наївними та некомпетентними, що "справжня СБУ могла б зацікавитись метою такої репрезентації".

Журналістка Лєна Чиченіна схарактеризувала картину, як "феєрверк ідіотизму". Вона розкритикувала спрощеність сценарію, несмішні жарти й теж звернула увагу на недолуге зображення працівників СБУ. На думку авторки, сценарій "не пасує такій складній, чутливій темі", адже процес "деокупації свідомості" потребує більше часу.

Крім того, образ головної героїні не підходить під "перевиховання". Жінка підтримувала окупаційний режим та скоювала злочини, а у фільмі постає як "невинна овечка, якій просто задурили голову". У своєму матеріалі журналістка саркастично запитує: "Може, і Діана Панченко у нас теж нещасна жертва?", "Що скаже СБУ?".

"Інформатор" рекомендує побачити кіно на власні очі. Автор звернув увагу на здатність ватниці виживати, змінюючи пріоритети, і ставить питання: чи можна пробачати за роки співучасті у брехні? На його думку, за заклики "спасать рускаязичних" недостатньо просто поплакати перед камерами, покаятися та продемонструвати розуміння, адже через подібне помирають люди.

Враження глядачів:

"Ходили з сином в кінотеатр на цей фільм, і нам дуже сподобалось, я пів фільму проплакала, але було багато і веселих моментів. Тож, я цей фільм рекомендую".

"Дивилась в кіно, дуже сподобався. Гра акторів на висоті. Я б не сказала, що це комедія, бо моментів, коли я плакала, було більше. Вважаю, що фільм вартий перегляду, виявися кращим, ніж очікувала.

Коментарі глядачів фільму (скриншоти)

"Особисто мені сподобався. Я плакала пів фільму. Вишиванки вкінці трохи кринж та й виглядає все надто фантастично і гіперболізовано. Але вже більше радує рівень кінематографа в Україні".

"Мені сподобався, хоча до кінця думав, що це буде кринж. Багато хто вважає, що фільм зображує всіх жителів окупованих територій зрадниками, але це не так. Як мінімум, це видно по сцені, де показано, скільки українців реально було евакуйовано на захід України".

Нагадаємо, показ фільму "раша гудбай" стартував 27 березня в кінотеатрах України.