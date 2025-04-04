"Что скажет СБУ?" Фильм "раша гудбай" наделал шума - первые отзывы

Фильм "раша гудбай", который рассказывает о перевоплощении жертвы российской пропаганды в патриотическую украинку, вызвал немало обсуждений еще до премьеры. Что же теперь говорят зрители и критики?

О чем фильм "раша гудбай"

Украинская комедийная драма рассказывает о жительнице Горловки Рите, которая в течение 10 лет прожила в оккупации, в частности в браке с агентом ФСБ. Под влиянием российской пропаганды она стала рупором кремлевских нарративов и фейков об Украине.

События фильма разворачиваются в 2023 году. Однажды, вместе с 10-летним сыном, женщина вынуждена бежать и вместо Москвы оказывается в Ужгороде.

Там героиня сталкивается с реальностью, которая кардинально отличается от ее представлений. Так начинается процесс "деоккупации" сознания украинки и переосмысления ее идентичности. Создатели назвали свой фильм "прививкой от русского мира".

Главные роли исполнили: Екатерина Варченко, Андрей Исаенко, Анна Буткевич, Алексей Нагрудный, Виталий Иванченко, Слава Красовская, Артем Мяус, Гриша Горобчук. Также в фильме снялась дочь владельца супермаркетов "АТБ" Геннадия Буткевича Анна. Ей досталась роль сестры главной героини.

Режиссер - Алексей Кирющенко, известный по работам "Моя прекрасная няня", "Слуга народу" и "Недотуркані".

Критика до премьеры

Трейлер, опубликованный в феврале 2025 года, получил противоречивые реакции от граждан. Многим не понравилось, как представляют оккупированные территории, на которых ждут освобождения и участвуют в тихих акциях протеста, как вот "Жовта стрічка". Тема фильма является болезненной для пострадавших от российской агрессии, и комедийный жанр считается неуместным для ее освещения. Так, к примеру, соучредитель проекта "Мобільні лікарі" и переселенец из Мариуполя Александр Бухтияр резко отреагировал на упоминание трагедии Мариуполя и Азовстали в юмористическом контексте.

"Вы хотя бы были на Азовстали? Вы знаете, что там происходило? Вы знаете, что чувствовали люди, которые там были? Вы понимаете, что такое на этом Азовстали выйти замуж и стать вдовой за три дня? Вы знаете сколько людей с оккупированных территорий шли пешком под бомбами на подконтрольные территории Украины? Вы вообще понимаете, кто там был? Вы вообще понимаете сколько людей ждут освобождения на Донбассе? Вы вообще понимаете как издеваются над проявлениями украинского патриотизма там? ВЫ ЗНАКОМЫ С ПАРТИЗАНСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ И ЖЕЛТЫМИ СТРЕЛКАМИ?", - эмоционально написал он в Facebook.

Тогда в комментариях люди, в частности из оккупированной Горловки, вспомнили о своем непростом пути и выразили опасения, что фильм может разделить страну и исказить восприятие жителей временно оккупированных территорий.

Комментарии под сообщением Бухтияра (скриншот)

Подверглась критике и исполнительница главной роли Екатерина Варченко. Она отреагировала спокойно, отметив, что каждый имеет право на свое мнение. Актриса призвала зрителей сначала посмотреть фильм полностью, а потом уже делать какие-то выводы. Муж звезды, военный Анатоль фон Филандра, также вступился за нее с передовой.

Екатерина Варченко в фильме "Раша гудбай" (скриншот)

Также стало известно, что "Квартал 95" получил разрешение на использование русского языка в фильме, что тоже спровоцировало негативные обсуждения в сети.

Первые отзывы о фильме "раша гудбай"

Мнения актеров:

Исаенко назвал "Раша гудбай" патриотическим кино, затрагивающим непростую тему. Он считает, что его стоит посмотреть всем украинцам, особенно тем, кто еще не понял зло "русского мира".

Андрей Исаенко в фильме "раша гудбай" (скриншот)

Для Алексея Нагрудного, который воплотил на экране мужа главной героини и агента ФСБ из Горловки, тема фильма лично болезненна. Он сам родом из Рубежного. Имеет родственников из Бахмута, а его двоюродный брат из Горловки является ярым сепаратистом. Именно с него актер брал определенные черты для своего персонажа.

Алексей Нагрудный в фильме "раша гудбай"

Мнения критиков:

Критик Игорь Кромф назвал фильм "ужасным гибридом некачественного ситкома и телевизионной мелодрамы", который может стать разве что "прививкой от хорошего кино". Он отметил, что лента имеет чрезмерный патриотический китч, растянутые юмористические сценки и сентиментальные клише, что напоминает телевидение начала 2010-х. Также фильм "не предлагает рефлексию, а лишь нелепо цитирует прописные истины". По его мнению, представители СБУ показаны настолько наивными и некомпетентными, что "настоящая СБУ могла бы заинтересоваться целью такой репрезентации".

Журналистка Лена Чиченина охарактеризовала картину, как "фейерверк идиотизма". Она раскритиковала упрощенность сценария, несмешные шутки, а также обратила внимание на нелепое изображение работников СБУ. По мнению автора, сценарий "не подходит такой сложной, чувствительной теме", ведь процесс "деоккупации сознания" требует больше времени.

Кроме того, образ главной героини не подходит под "перевоспитание". Женщина поддерживала оккупационный режим и совершала преступления, а в фильме предстает как "невинная овечка, которой просто задурили голову". В своем материале журналистка саркастически спрашивает: "Может, и Диана Панченко у нас тоже несчастная жертва?", "Что скажет СБУ?".

"Информатор" рекомендует увидеть кино собственными глазами. Автор обратил внимание на способность ватницы выживать, меняя приоритеты, и задает вопрос: можно ли прощать за годы соучастия во лжи? По его мнению, за призывы "спасать рускаязычных" недостаточно поплакать перед камерами, покаяться и продемонстрировать понимание, ведь из-за подобного умирают люди.

Впечатления зрителей:

"Ходили с сыном в кинотеатр на этот фильм, и нам очень понравилось, я пол фильма проплакала, но было много и веселых моментов. Поэтому, я этот фильм рекомендую".

"Смотрела в кино, очень понравился. Игра актеров на высоте. Я бы не сказала, что это комедия, потому что моментов, когда я плакала, было больше. Считаю, что фильм стоит просмотра, оказался лучше, чем ожидала.



Комментарии зрителей фильма (скриншоты)

"Лично мне понравился. Я плакала пол фильма. Вышиванки в конце немного кринж и выглядит все слишком фантастично и гиперболизировано. Но уже больше радует уровень кинематографа в Украине".

"Мне понравился, хотя до конца думал, что это будет кринж. Многие считают, что фильм изображает всех жителей оккупированных территорий предателями, но это не так. Как минимум, это видно по сцене, где показано, сколько украинцев реально было эвакуировано на запад Украины".

Напомним, показ фильма "раша гудбай" стартовал 27 марта в кинотеатрах Украины.