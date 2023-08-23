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Коли під час ДТП можна не викликати поліцію: важливі нюанси, які потрібно знати водіям

Середа 23 серпня 2023 11:19
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Коли під час ДТП можна не викликати поліцію: важливі нюанси, які потрібно знати водіям У яких випадках під час ДТП можна не викликати поліцію (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Водії, які потрапили в ДТП мають можливість самостійно оформити його, не викликаючи поліції. Для цього треба скористатись Європротоколом. Це спеціальний бланк, який заповнюється учасниками аварії, а потім надається страховику і є підставою для виплати відшкодування потерпілим.

Про те, що треба знати водіям про Європротокол, читайте у матеріалі нижче.

Коли під час ДТП можна не викликати поліцію

Європротокол є зручним способом оформлення незначної аварії, що дозволяє зекономити час та звільнити винуватця від адмінвідповідальності.

Бланк Європротоколу видається автовласнику безплатно під час укладення договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспорту. Якщо водій його втратив чи вже використав, то новий бланк видається страховиком безоплатно на підставі письмової заяви.

Скласти Європротокол можна лише у випадку:

  • якщо внаслідок пригоди не було травмованих або загиблих
  • пошкодження отримали не більше двох транспортних засобів
  • сума збитку не перевищує 80 тис. грн
  • обидва водії мають дійсний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
  • водії-учасники ДТП у тверезому стані
  • досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди

Європротокол може заповнюватися у паперовому вигляді або в електронному варіанті з використанням системи "Електронний Європротокол".

Які переваги складання Європротоколу

Європротокол значно спрощує та пришвидшує процедуру оформлення ДТП.

Його переваги:

  • не потрібно інформувати та очікувати поліцейських
  • водії можуть залишити місце ДТП відразу після складання протоколу
  • водії не несуть адмінвідповідальності за статтею 124 КУпАП (тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається)
  • відшкодування збитків страховою компанією проводиться набагато швидше

Також зазначимо, що в ЄС оформляти ДТП без участі представників дорожньої поліції почали ще в 50-х роках минулого століття. Зараз у більшості європейських країн водіям, які потрапили в ДТП, достатньо заповнити бланк Європротоколу для того, щоб оформити цю подію.

Лицьова сторона бланку Європротоколу є ідентичною в усіх країнах, де він запроваджений, відрізняється тільки мова. Так водії різних країн можуть швидко зорієнтуватися, якщо вони потраплять в ДТП на території іншої держави.

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