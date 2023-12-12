Что делать украинцам, если попали в ДТП за границей: советы юристов

Автомобильная авария - это всегда стресс, даже если никто физически не пострадал. Еще больше стресса водитель испытывает, если ДТП произошло за границей, где действуют другие правила и законы, и приходится на иностранном языке решать ряд проблем.

О том, как действовать украинцам, если попали в ДТП за границей, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти же юрист" в Telegram .

Что делать украинцам, если попали в ДТП за границей

"Каждая страна может иметь свои особенности в правилах и процедуре урегулирования ДТП. Поэтому перед поездкой следует еще раз ознакомиться с правилами дорожного движения и процедурами сообщения о ДТП в стране, где вы планируете находиться", - советуют юристы.

Они делятся общими рекомендациями по поводу действий, которые следует соблюдать, если вы попали в ДТП за границей.

Что делать в такой ситуации:

вызывайте полицию немедленно . Не покидайте место происшествия до прибытия правоохранительных органов. В случае отсутствия пострадавших и значительного материального ущерба, вы можете воспользоваться Европротоколом - официальным документом по дорожно-транспортному происшествию. Подробнее о нем можно прочитать здесь

. Не покидайте место происшествия до прибытия правоохранительных органов. В случае отсутствия пострадавших и значительного материального ущерба, вы можете воспользоваться Европротоколом - официальным документом по дорожно-транспортному происшествию. Подробнее о нем можно прочитать здесь при безопасности всех участников ДТП и, если это возможно, сделайте фотографии места аварии, поврежденных транспортных средств и повреждений имущества. Зафиксируйте геолокацию или снимите видео с места происшествия

запишите данные других участников ДТП: полное имя, водительское удостоверение, контактный телефон, название страховой компании и номер полиса. Сохраните информацию о свидетелях и их контактах

не подписывайте никакие документы , если не понимаете их содержание. В таком случае укажите на украинском, что не понимаете язык, на котором написан документ

, если не понимаете их содержание. В таком случае укажите на украинском, что не понимаете язык, на котором написан документ если вы виновник ДТП, сообщите другому участнику о вашей международной страховке "Зеленая карта"

если вы пострадали в ДТП, требуйте копию договора страхования и убедитесь, что виновник сообщил страховщику о происшествии с места ДТП по телефону. Не давайте копии вашей "Зеленой карты" никому, кроме сотрудников полиции, чтобы избежать мошенничества

никому, кроме сотрудников полиции, чтобы избежать мошенничества независимо от вашей роли в ДТП, немедленно сообщите свою страховую компанию, с которой заключили договор международного страхования "Зеленая карта". Используйте любые средства связи, согласованные со страховщиком



